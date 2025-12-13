Adana’da 9 gün önce kullandığı otomobilin kontrolden çıkarak çöp konteynırına, kamyonete ve ev duvarına çarpması sonucu ağır yaralanan 14 yaşındaki Çınar Kazan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza, 4 Aralık'ta Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi Karataş Bulvarı’nda meydana geldi.

OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI

İddiaya göre, Çınar Kazan (14) yönetimindeki otomobil henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Savrulan araç önce çöp konteynırına, ardından park halindeki kamyonete ardından bir evin duvarına çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Ağır yaralanan sürücü Kazan hastaneye kaldırılırken, yolcu konumundaki Bünyamin Serin’in (15) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuk sürücü hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazan'ın cansız bedeni toprağa verildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası