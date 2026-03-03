2025 yılını rekorla kapan otomobil satışları 2026 yılına da hızlı bir giriş yapsa da Şubat ayında daralma yaşandı. Şubat ayında 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti. Model olarak bakıldığında ise ilk üç sıra yine değişmedi. Peki Türkiye’nin en çok satılan otomobil modelleri hangileri? İşte en çok tercih edilen modeller…

Şubat 2026’da Türkiye otomobil pazarında 130.831 araç satıldı. İlk üç sıra değişmedi; lider Renault Clio, ikinci Toyota Corolla, üçüncü Toyota C-HR oldu. Marka bazında Renault toplamda liderliği korurken, SUV’lar gövde tiplerinde öne çıktı. Ticari araçlarda Fiat Doblo Combi en çok tercih edilen model oldu. Pazarın büyük kısmını düşük vergi oranlı A, B ve C segmenti araçlar oluşturdu.

İŞTE ŞUBAT 2026'DA EN ÇOK SATAN OTOMOBİL MARKALARI

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2026 yılı Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,52 oranında artarak 163.401 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil satışları ise, aynı dönemde geçen yıla göre yüzde 0,86 oranında daralarak 130.831 adet oldu.

Pazarın yüzde 84,9’unu vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluştururken, C segmenti otomobiller 69 bin 929 adetle zirvede yer aldı.

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen yine SUV otomobiller oldu.

Marka bazında satışlarda lider 21 bin 145 adetle Renault oldu. Marka 2025 yılını da hem toplamda hem de otomobil satışlarında lider tamamlamıştı.

2026 yılında indirim kampanyaları ile dikkat çeken Toyota ise 16 bin 235 adetlik satışla ikinci sırada yer alırken Fiat 13 bin 675 adetle üçüncü marka oldu.

İşte 2026 yılı Şubat ayında en çok satılan modeller…

Sıra Otomobil Modeli Satış Adedi 1 Renault Clio 10.018 2 Toyota Corolla 7.243 3 Toyota C-HR 5.373 4 Renault Megane Sedan 4.363 5 Hyundai i20 4.188 6 Peugeot 2008 3.545 7 Fiat Egea Sedan 3.490 8 Renault Duster 3.320 9 Volkswagen Tiguan 3.032 10 Nissan Qashqai 2.987

Ticari araçlarda ise en çok satan 5 model şöyle:

Sıra Ticari Araç Modeli Satış Adedi 1 Fiat Doblo Combi 3.388 2 Ford Tourneo Courier 2.517 3 Citroen Berlingo 1.863 4 Ford Transit Kamyonet 1.734 5 Opel Combo 1.692

Haberle İlgili Daha Fazlası