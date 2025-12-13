Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmalardan biri Antalya’da oynanacak. Eksiklerle sahaya çıkacak olan Galatasaray, Antalyaspor ile bu akşam mücadele verecek. Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu!

Antalyaspor sahasında bu akşam Galatasaray’ı ağırlayacak. Şampiyonluk yarışında kritik viraja giren sarı-kırmızılı ekip ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akdeniz temsilcisinin mücadelesi ekranlara gelecek. Peki, Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta?

Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak Trendyol Süper Lig 16. hafta karşılaşması beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu’nda oynanacak.

Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Antalyaspor-Galatasaray maçı 13 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

İLGİLİ HABERLER SPOR Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı haberlerinin ardından Galatasaray harekete geçti!

Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Antalyaspor: Abdullah, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Abdülkadir, Storm, Boli

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen

Antalyaspor-Galatasaray maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta? Canlı yayın bilgileri açıklandı!

ANTALYASPOR-GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Antalyaspor-Galatasaray maçını hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz’ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

VAR görevini ise Riva’daki merkezden Atilla Karaoğlan üstlenecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası