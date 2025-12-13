Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin beceri temelli ve süreç odaklı ölçme yaklaşımına uygun olarak tasarlan 9 ve 10. sınıflar 1. Dönem 2. Örnek Yazılı Soruları yayımlandı! 9 ve 10.sınıf örnekler soruları https://ogm.meb.gov.tr/ adresinden görüntülenebilecek.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Daha önce 1. dönem 1. yazılılar için yayımlanan örnek soruların ardından, şimdi de 9 ve 10. sınıflara yönelik 1. Dönem 2. Örnek Yazılı Soruları yayımlandı.

Hazırlanan bu örnek soru setleri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel aldığı beceri temelli, bütüncül ve süreç odaklı ölçme-değerlendirme yaklaşımına uygun olarak tasarlandı.

MEB duyurdu: 9 ve 10. sınıflar 1. Dönem 2. Örnek Yazılı Soruları yayımlandı!

Planlı Çalışma ve Sınav Kaygısını Azaltma

Bu kapsamlı çalışma, öğrencilerin okul derslerine paralel bir şekilde çalışarak yazılı sınavlara daha bilinçli, planlı ve özgüvenli bir biçimde hazırlanmalarına katkı sağlıyor. Öğrenciler örnek yazılı sorularıyla;

·Derslerin temel öğrenme çıktılarını pekiştirme fırsatı buluyor.

·Gerçek sınav uygulamalarına benzer soru tipleriyle karşılaşarak sınav kaygılarının azalmasına yardımcı oluyor.

Örnek sorular, öğretmenler için de sınıf içi ölçme süreçlerini standardize etmede ve öğrencilerin gelişimini takip etmede yol gösterici bir kaynak niteliği taşıyor.

1. dönem 2. yazılılar için yayımlanan örnek sorular, 9 ve 10. sınıf derslerinin temel öğrenme çıktılarını kapsayacak şekilde hazırlandı. Bu kapsamda;

9. sınıf düzeyinde Biyoloji, Coğrafya, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce,

10. sınıf düzeyinde ise Biyoloji, Coğrafya, Felsefe, Fizik, Kimya, Matematik, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı derslerine ait örnek sorular yayımlandı.

Bu örnek sorular, öğrencilerin sadece akademik bilgilerini değil; aynı zamanda eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme gibi üst düzey düşünme becerilerini de geliştirmeyi hedefliyor.

Dijital Platformlarda Kolay ve Bireysel Erişim

Öğrenciler, güncel 1. dönem 2. örnek yazılı sorularına ve daha fazlasına, Genel Müdürlüğümüzün geliştirmiş olduğu MEBİ ve OGM Materyal platformlarından erişebiliyor.

Öğrenciler, "Yazılıya Hazırlanıyorum" örneklerinin yanı sıra bu platformlarda yer alan konu anlatım videoları, etkileşimli etkinlikler, oyunlar ve simülasyonlar ile öğrenme süreçlerini bireyselleştirme imkânı buluyor.

Bu çalışma, MEB'in öğrencileri yalnızca sonuca değil, süreç temelli bir öğrenme kültürüne yönlendirme hedefini pekiştiriyor. "Yazılıya Hazırlanıyorum" serisi, öğrencilere planlı çalışma, zaman yönetimi ve öz değerlendirme becerilerini kazandırarak sürekli gelişim fırsatı sunuyor.

