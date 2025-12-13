Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, 4 futbolcuya ciddi talipler olduğunu açıkladı; kulübün borcu 3,68 milyar TL olarak duyuruldu. Doğan, ayrıca Kartal ve Akyazı projelerinin Trabzon’a ekonomik ve sosyal katkı sağlayacağını belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nda önemli açıklamalarda bulundu. Ertuğrul Doğan, kulübün güncel borcunun 3 milyar 681 milyon TL olduğunu duyururken, yönetimin mali ve idari olarak ibra edildiğini açıkladı. Toplantıda ayrıca 4 futbolcuya transferde ciddi talipler olduğu belirtildi. Doğan, teknik ekip ve Fatih Tekke’ye emeklerinden dolayı teşekkür etti. Bordo-mavililer, aynı zamanda Kartal ve Akyazı projeleriyle Trabzon’a ekonomik ve sosyal katkı sağlamayı hedefliyor.

4 FUTBOLCUYA TALİP

Başkan Ertuğrul Doğan, toplantıda oyuncu transferleriyle ilgili de bilgi verdi. Doğan, “4 futbolcumuza ciddi talipler var. Rakamlar oldukça ciddi, ancak takımın mevcut durumu ve teknik ekibimizle yapacağımız görüşmelerin ardından karar verilecektir” ifadelerini kullandı. Doğan, teknik ekip ve Fatih Tekke’ye emeklerinden ötürü teşekkür etti.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Trabzonspor Kulübü, Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. Toplantıda kulübün güncel borcunun 3 milyar 681 milyon TL olduğu duyuruldu. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu, mali ve idari açıdan oy birliği ile ibra edildi.

YATIRIM PROJELERİ

Trabzonspor, Kartal ve Akyazı projelerinin detaylarını da paylaştı. Kulüp açıklamasında, “Trabzonspor himayesinde, 105 dönümlük arazi üzerinde Karadeniz bölgesinin en büyük karma kullanımlı projesi hayata geçirilecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi ve Trabzon Şehir Hastanesi’ne komşu konumuyla dikkat çeken proje, modern bir iş–hayat merkezine dönüşecek” denildi.

Projeyle birlikte:

4000’in üzerinde kişiye doğrudan istihdam sağlanacak.

Trabzonspor ve Trabzon ekonomisine önemli katkılar sunulacak.

Alışveriş, gastronomi, konaklama, kültürel deneyim, spor ve eğlence alanlarıyla bölgeye yeni bir vizyon kazandırılacak.

Trabzonspor, yeni projeleriyle kentin sosyal ve ekonomik dinamizmini güçlendirmeyi hedefliyor.

