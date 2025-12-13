İhlas Haber Ajansı
Bursa'da otobüsü satırla bastı! Dehşet anları kamerada
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde otobüste başlayan tartışma kavgaya döndü. Taraflardan biri otobüsü satırla basarken, korku dolu anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.
Özetle
Kaydet
3. Sayfa 51 dk önce
Bursa'da bir otobüste alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavga sonrası 3 kişi gözaltına alındı.
- Bursa Nilüfer'de otobüste alacak-verecek tartışması yaşandı.
- Tartışma kavgaya dönüştü, bir kişi pantolonundan satır çıkardı.
- Otobüs şoförü kapıları kapatarak tarafları ayırdı.
- Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde iki kişi arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle otobüste tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşürken, taraflar birbirine tekme tokat saldırdı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Husumetli akrabaların satırlı kavgası ölüm ile son buldu
PANTOLONUNDAN SATIR ÇIKARDI
Şahıslardan biri ise pantolonunda taşıdığı satırla otobüsü bastı. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, otobüs şoförü kapıları kapatarak tarafları ayırdı.
3 ŞAHIS GÖZALTINDA
Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR