Türkiye Gazetesi
Habertürk satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV'nin satıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.
Özetle
Kaydet
Gündem 50 dk önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki iddiaları yalanladı.
- TMSF, mahkeme kararıyla Habertürk TV’nin satıldığı yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
- TMSF, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesini istedi.
- TMSF, ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm satış işlemlerini ilan yoluyla yürüttüğünü belirtti.
- TMSF, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesindeki 'satış ilanları'nı dikkate almasını önemsediğini vurgulladı.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ İSTENDİ
TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, TMSF’nin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm satış işlemlerini ilan yoluyla yürüttüğü vurgulandı.
TMSF, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan 'satış ilanları'nı dikkate almasının önem taşıdığını vurgulayarak, Habertürk TV’ye ilişkin herhangi bir satış işleminin bulunmadığının altını çizdi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR