Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Habertürk TV'nin satıldığına ilişkin iddiaları yalanladı. Yapılan açıklamada spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, mahkeme kararıyla kayyım olarak görevlendirildiği Habertürk TV’nin satıldığı yönünde sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

SPEKÜLATİF HABERLERE İTİBAR EDİLMEMESİ İSTENDİ

TMSF’den yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan spekülatif haberlere itibar edilmemesi istendi. Açıklamada, TMSF’nin ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirdiği tüm satış işlemlerini ilan yoluyla yürüttüğü vurgulandı.

Habertürk satıldı mı? TMSF'den açıklama geldi

TMSF, kamuoyunun yalnızca TMSF’nin resmi internet sitesinde yer alan 'satış ilanları'nı dikkate almasının önem taşıdığını vurgulayarak, Habertürk TV’ye ilişkin herhangi bir satış işleminin bulunmadığının altını çizdi.

