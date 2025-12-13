İhlas Haber Ajansı
Eyüp Sultan Camii avlusunda 556 yıllık ağaç devrildi
İstanbul Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan 556 yıllık ağaç bu sabah devrildi. Şans eseri olayda kimse zarar görmedi.
İstanbul'da Eyüp Sultan Camii avlusunda ağaç, demir korkulukların üzerine devrildi. O anlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'nüfus' açıklaması: Putin de artık en az 3 çocuk diyor
BARİYERLERLE ÖNLEM ALINDI
556 yıllık bir geçmişe sahip olan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde bulunan ağaç, köklerinden sökülerek avludaki korkulukların üzerine yaslandı. Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü. Avluda ağacın bulunduğu alana bariyerler konularak önlem alındığı görüldü. Ağacın devrildiği alan ise havadan görüntülendi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR