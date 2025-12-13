İstanbul Eyüp Sultan Camii avlusunda bulunan 556 yıllık ağaç bu sabah devrildi. Şans eseri olayda kimse zarar görmedi.

İstanbul'da Eyüp Sultan Camii avlusunda ağaç, demir korkulukların üzerine devrildi. O anlarda kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

BARİYERLERLE ÖNLEM ALINDI

556 yıllık bir geçmişe sahip olan Eyüp Sultan Camii'nin bahçesinde bulunan ağaç, köklerinden sökülerek avludaki korkulukların üzerine yaslandı. Gövdesinden kopan dallar ise cami avlusuna düştü. Avluda ağacın bulunduğu alana bariyerler konularak önlem alındığı görüldü. Ağacın devrildiği alan ise havadan görüntülendi.

Eyüp Sultan Camii avlusunda 556 yıllık ağaç devrildi

Haberle İlgili Daha Fazlası