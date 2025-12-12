Meteoroloji’nin yeni raporu hafta sonu için risk haritasını ortaya koydu. İstanbul dahil birçok ilde yağış ve rüzgâr etkisini artıracak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurtta etkisini artıran yağışlarla ilgili yeni hava durumu raporunu yayımladı. Aralık ayının ortasına girilirken Türkiye’nin büyük bölümünde yağış kuvvetlenecek. Hafta içi yer yer güneşli hava görülse de özellikle hafta sonu İstanbul ve Marmara için dikkat çeken bir uyarı yapıldı.

Resmî tahminlere göre kuzey, iç ve doğu bölgelerde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

SAĞANAK VE SOĞUK GELİYOR!

Marmara’nın kuzeydoğusu, Batı–Orta–Doğu Karadeniz kıyıları, Çankırı, Iğdır, Batman, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak etkili olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Ardahan, Kars, Bingöl, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.

Meteoroloji, Bartın, Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan ve Kastamonu kıyılarında yağışların yer yer kuvvetleneceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu.

5 günlük haritalı hava tahmin raporu

Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis, İç Anadolu’nun doğusu ile Doğu Anadolu’da buzlanma ve don bekleniyor.

Rüzgarın çoğunlukla kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve kuzeybatıdan saatte 40–60 km hızla kuvvetli şekilde esmesinin beklendiği aktarıldı.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerine yakın devam edecek.

“ANKARA YÜKSEKLERİNE KAR YAĞMAZSA 2026’DA KRİZ ÇIKAR”

Öte yandan Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede yağışların yetersiz kaldığını söyleyerek çarpıcı uyarılar yaptı:

“Sıcaklık Aralık ayı ortalamasında, yağışlar var ama yetersiz.”

İstanbul: 12 derece, hafif yağmurlu.

Ankara: Gece sıfır dereceye inecek, karla karışık yağmur ihtimali var.

Doğu Anadolu: Kar yağışı etkili.

Orta ve Batı Karadeniz’in iç kesimleri: Karla karışık yağmur görülebilir.

Baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düştüğünü belirten Şen, “İSKİ barajlarında doluluk %18, İzmir İZSU’da %1. İstanbul’u Melen, İzmir’i kuyular ayakta tutuyor. Ankara’nın yükseklerine kar yağmazsa 2026’da su krizi çıkar; sıkıntı şimdiden başladı.” ifadelerini kullandı.

