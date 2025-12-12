Anadolu Ajansı
Ankara-İstanbul hattında cuma ve pazar günleri gerçekleştirilecek! Ek YHT seferleri 14 Aralık'ta başlıyor
TCDD Taşımacılık, 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul arasında karşılıklı ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri düzenleyecek.
50 dk önce
TCDD Taşımacılık AŞ, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı YHT ek seferleri düzenleyecek.
- Ek seferler cuma ve pazar akşamları işleyecek.
- Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15.
- İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış 00.48.
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ, artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık'tan itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek Yüksek Hızlı Tren (YHT) ek seferleri düzenleneceğini bildirdi.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Artan yolcu talebini karşılamak için 14 Aralık 2025'ten itibaren cuma ve pazar akşamları Ankara-İstanbul-Ankara arasında karşılıklı işleyecek YHT ek seferleri düzenlenecektir. Ankara'dan İstanbul'a hareket saati 21.00, varış 01.15. İstanbul'dan Ankara'ya hareket saati 20.24, varış ise 00.48. Önemle duyurulur."
