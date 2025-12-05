Mevlana’nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü törenlerine artan ilgi nedeniyle TCDD Taşımacılık, 17 Aralık’ta Ankara–Konya hattına ek YHT seferleri koyacak.

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü Ufuk Yalçın, Mevlana’nın 752'nci Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri’ne katılacak vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla 17 Aralık’ta Ankara-Konya hattına ek Yüksek Hızlı Tren seferleri ekleneceğini duyurdu.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Yalçın, törenlere yoğun ilgi gösteren vatandaşların etkinliğe rahat bir şekilde ulaşabilmeleri için özel düzenlemeye gidildiğini belirtti.

962 KİŞİLİK EK KAPASİTE

Yalçın açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

“17 Aralık Çarşamba günü Ankara–Konya hattında saat 15.05’te Ankara çıkışlı, Konya–Ankara hattında ise saat 23.05’te Konya çıkışlı ilave YHT seferleri planlanmıştır. Kültürel ve manevi değerlere erişimi kolaylaştırma hedefimiz doğrultusunda, bu anlamlı programa katılımı desteklemekten memnuniyet duyuyoruz. Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi’yi vuslata erişinin 752. yılında rahmetle anıyoruz.”

TCDD Taşımacılık AŞ’nin verdiği bilgiye göre, ek trenlerle birlikte Ankara-Konya-Ankara hattında toplam 962 kişilik ek kapasite oluşturulacak.

