Milyonlara YHT müjdesi! İki büyükşehir arası 3 buçuk saate düşecek

Ankara ile İzmir'i birbirine bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'nde çalışmalar sürüyor. Durumu yerinde inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayarak, "Son 23 yılda demiryollarımıza yaklaşık 64 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik" dedi.

10 İSTASYON İNŞA EDİLECEK

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, "Projemiz kapsamında; Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40,9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25,5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

SEYAHAT SÜRESİ 3,5 SAATE İNECEK

Ankara-İzmir hızlı tren projesinin tamamlanması ile mevcut demiryolu bağlantısıyla 824 kilometre olan mesafenin 624 kilometreye ineceğine dikkati çeken Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat, karayoluyla 7 saat olan seyahat süresi ise 3 saat 30 dakikaya düşecek. Tabi burada şu hususa da dikkat çekmek istiyorum; projemiz tamamlandığında Ankara-İzmir arası hat uzunluğu 624 kilometre olacak. Ama bizim çalışmalarımız zaten Polatlı'ya kadar olan hızlı tren hattından sonra başladığı için 505 kilometre olarak ifade ediyoruz. Hattımız tamamıyla hizmete girdiğinde Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa ve İzmir illerimizde yaşayan yaklaşık 11,5 milyon insanımız doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak."

"YILDA 13,3 MİLYON YOLCU TAŞIYACAĞIMIZI ÖNGÖRÜYORUZ"

Uraloğlu, "Az önce de belirttiğim üzere Ankara-İzmir arası seyahat süremiz 3,5 saate düşerken yine, Ankara- Afyon arası seyahat süresi 1 saat 40 dakikaya, Ankara-Uşak arası seyahat süresi 6 saat 50 dakikadan 2 saat 10 dakikaya, Ankara-Manisa arası 11 saat 45 dakikadan 2 saat 50 dakikaya düşecektir. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.

Hattın TCDD Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen Banaz-Eşme, Eşme-Salihli ve Salihli-Manisa olmak üzere toplam 180 kilometrelik kesimindeki altyapı işlerinin tamamında yüzde 77'lik gerçekleşme sağladıklarını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu: