Çin, ABD’ye vanayı kapattı! Yüksek teknoloji için vazgeçilmez madenlerin ihracatı durdurulacak

Ticaret cepheleri yeniden hareketlendi! Pekin yönetimi, yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip galyum, germanyum ve antimon ihracatını ABD’ye 2026’ya kadar askıya aldı.

PEKİN'DEN "ÇİFT KULLANIMLI ÜRÜN" YASAĞI

Çin Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada süper sert malzemeler ve "çift kullanımlı ürünler" kategorisine giren hammaddelerin ihracatına yönelik yasağın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

İlgili Haber BAE’nin gizli yazılımı Çin ordusuna mı ulaştı? ABD soruşturma başlattı

KARAR 27 KASIM 2026'YA KADAR GEÇERLİ

Bakanlık açıklamasında, "Askıya alma kararı Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek ve 27 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak." ifadesi yer aldı.

Yasak kapsamında ABD’ye galyum, germanyum, antimon ve grafit ihracatının onay süreci durduruldu.

Ayrıca, çift kullanımlı grafit ürünleri için uygulanan son kullanıcı kontrollerinin de askıya alındığı kaydedildi.

NADİR ELEMENTLERDE YENİ DÖNEM

Çin, 9 Ekim’de yürürlüğe giren ihracat kontrollerinin bir kısmını da askıya aldı.

Kontroller arasında nadir toprak elementleri ile lityum pil üretiminde kullanılan kritik malzemelere yönelik ek kısıtlamalar da yer aldı.

ABD-ÇİN TİCARET HATTINDA YENİ SAYFA

Xi Jinping ile Donald Trump arasında gerçekleştirilen önceki görüşmede, gümrük vergilerinin azaltılması ve bazı ticaret önlemlerinin bir yıl süreyle askıya alınması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.