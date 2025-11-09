Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Çin, ABD’ye vanayı kapattı! Yüksek teknoloji için vazgeçilmez madenlerin ihracatı durdurulacak

Çin, ABD’ye vanayı kapattı! Yüksek teknoloji için vazgeçilmez madenlerin ihracatı durdurulacak

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Çin, ABD’ye vanayı kapattı! Yüksek teknoloji için vazgeçilmez madenlerin ihracatı durdurulacak
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Çin yönetimi, yarı iletken üretimi için hayati önem taşıyan galyum, germanyum ve antimon ihracatını durdurdu. Karar gereği, bu üç stratejik maddenin ABD’ye sevkiyatı 2026 yılına kadar askıya alınacak.

Ticaret cepheleri yeniden hareketlendi! Pekin yönetimi, yarı iletken üretiminde kritik öneme sahip galyum, germanyum ve antimon ihracatını ABD’ye 2026’ya kadar askıya aldı.

Çin, ABD’ye vanayı kapattı! Yüksek teknoloji için vazgeçilmez madenlerin ihracatı durdurulacak - 1. Resim

PEKİN'DEN "ÇİFT KULLANIMLI ÜRÜN" YASAĞI

Çin Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada süper sert malzemeler ve "çift kullanımlı ürünler" kategorisine giren hammaddelerin ihracatına yönelik yasağın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. 

KARAR 27 KASIM 2026'YA KADAR GEÇERLİ

Bakanlık açıklamasında, "Askıya alma kararı Pazar gününden itibaren yürürlüğe girecek ve 27 Kasım 2026 tarihine kadar geçerli olacak." ifadesi yer aldı. 

Yasak kapsamında ABD’ye galyum, germanyum, antimon ve grafit ihracatının onay süreci durduruldu.

Ayrıca, çift kullanımlı grafit ürünleri için uygulanan son kullanıcı kontrollerinin de askıya alındığı kaydedildi.

NADİR ELEMENTLERDE YENİ DÖNEM

Çin, 9 Ekim’de yürürlüğe giren ihracat kontrollerinin bir kısmını da askıya aldı. 

Kontroller arasında nadir toprak elementleri ile lityum pil üretiminde kullanılan kritik malzemelere yönelik ek kısıtlamalar da yer aldı.

ABD-ÇİN TİCARET HATTINDA YENİ SAYFA

Xi Jinping ile Donald Trump arasında gerçekleştirilen önceki görüşmede, gümrük vergilerinin azaltılması ve bazı ticaret önlemlerinin bir yıl süreyle askıya alınması konusunda uzlaşmaya varılmıştı.

Kaynak: Dış Haberler

8 Kasım 2025 MasterChef'te kim elendi?Lisede ördek yürüyüşü skandalı! Sözde 'disiplin cezası' öğrencileri hastanelik etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Baykar Avrupa pazarına açılıyor! KIZILELMA artık İtalya’da üretilecek - DünyaKIZILELMA artık Avrupa ülkesinde üretilecekİsrail'den Suriye'ye yasadışı operasyon! Kuneytra'da sınır ihlali - Dünyaİsrail'den Suriye'ye yasadışı operasyon!ABD'de kriz büyüyor! 1700'den fazla uçuş iptal edildi - Dünya1700'den fazla uçuş iptal edildiBrezilya'yı kasırga vurdu! 6 kişi öldü, çok sayıda yaralı var - DünyaBrezilya'yı kasırga vurdu! 6 ölü, çok sayıda yaralı varSuriye'de terör örgütü DEAŞ'e büyük darbe! Çok sayıda hücre çökertildi - DünyaSuriye'de terör örgütü DEAŞ'e büyük darbe!Kripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu: Fidye planı ölümle sonuçlandı - DünyaKripto dolandırıcısı ve eşinin feci sonu
Sonraki Haber Yükleniyor...