BAE'nin gizli yazılımı Çin ordusuna mı ulaştı? ABD soruşturma başlattı

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri’nin yapay zekâ devi G42, Çin’e hava-hava füzelerinin menzilini artırabilecek gelişmiş yazılım teknolojisi sağladı.

Financial Times’ın özel haberine göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nin önde gelen yapay zeka şirketi G42, Çin’e hava-hava füzelerinin menzilini artırabilecek gelişmiş yazılım teknolojisi sağladı. 

HUAWEİ ÜZERİNDEN AKTARILDI

Habere göre, BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan’ın başında bulunduğu G42 şirketi,  gelişmiş füze teknolojisini  Huawei üzerinden Çin’e aktardı.

Konuya yakın kaynaklar, sağlanan yazılımın füzelerin uçuş rotasını optimize eden gelişmiş algoritmalar içerdiğini ve bu sayede menzil ile isabet oranının artırıldığını tespit etti.

İstihbarat raporlarına göre teknoloji, Çin’in PL-15 ve PL-17 tipi havadan havaya füzelerini güçlendirdi, böylece Pekin’e ABD’ye karşı önemli bir avantaj kazandırdı.

Washington, G42’nin sağladığı bu teknolojinin Çin Halk Kurtuluş Ordusu tarafından kullanılıp kullanılmadığını araştırmaya başladı. ABD’li yetkililer, sistemin “çift kullanımlı teknoloji” kapsamında değerlendirildiğini ve ihracat kısıtlamalarının ihlal edilmiş olabileceğinden endişe ettiklerini ifade etti.

BAE’nin gizli yazılımı Çin ordusuna mı ulaştı? ABD soruşturma başlattı - 1. Resim

ABD'DE ENDİŞE ARTIYOR

Amerikan istihbarat raporlarına göre teknoloji, Çin savaş uçaklarının Tayvan çevresinde muhtemel bir çatışmada ABD uçaklarına karşı avantaj kazanmasına yol açabilir. 

WASHINGTON-ABU DABİ HATTINDA GERİLİM

ABD ile BAE arasındaki ilişkiler, son yıllarda teknoloji, savunma ve enerji alanlarındaki farklı tutumlar nedeniyle sık sık geriliyor. 2022’de Biden yönetimi, Abu Dabi yakınlarında Çin’e ait bir liman projesini askıya alması için BAE’ye baskı yapmış, aynı dönemde Emirliklerin Rusya’ya yönelik yaptırımları deldiği iddiaları gündeme gelmişti.

Buna karşılık, BAE yetkilileri Yemen’deki Husi saldırılarına Washington’un “yetersiz tepki verdiğini” söyleyerek tepkilerini dile getirmişti.

TRUMP DÖNEMİNDE DAHA SICAK İLİŞKİLER

Donald Trump döneminde Washington ile Abu Dabi hattı çok daha yakın bir işbirliği içindeydi. Ancak Middle East Eye’ın aktardığına göre, Trump yönetimi bile BAE’nin Çin’e yaklaşımından rahatsızlık duyuyordu. Trump’ın Körfez turunda BAE’ye yaptığı kısa ziyaretin bu rahatsızlığı yansıttığı öne sürülüyor.

YAPAY ZEKA ÇİPİ ANLAŞMALARI GÜNDEMDE

Bu yılın başında ABD, BAE’ye milyarlarca dolarlık yapay zekâ çipi ihracatına onay verdi. Anlaşmaya göre Emirlikler, Nvidia’nın en gelişmiş AI çiplerinden yılda 500 bin adede kadar satın alabilecek. Ancak Washington, G42’nin bu çiplere doğrudan erişimini sınırlamak istiyor.

Kaynak: Dış Haberler

