ABD basını ifşa etti: Trump, BAE ile gizli anlaşma imzaladı

The New York Times, Trump yönetiminin üst düzey isimleri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki iki milyar dolarlık kripto yatırımı ve yapay zeka çiplerinin transferi dahil olmak üzere etik sınırları zorlayan gizli anlaşmaların izini sürdü.

NYT'nin yayımladığı geniş çaplı soruşturmada, Trump ailesine ait şirketlerin, BAE’nin yöneticileriyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilere girdiği ve aynı dönemde BAE’ye stratejik ABD çiplerinin satışına onay verildiği vurgulandı.

ŞEYH TAHNOON İLE SARDUNYA'DA LÜKS GÖRÜŞME

Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, bu yaz İtalya’nın Sardunya sahilinde, BAE’nin 1,5 trilyon dolarlık servetini yöneten Şeyh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan ile özel bir yatta bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Trump ailesi ile bağlantılı World Liberty Financial adlı kripto şirketine 2 milyar dolar yatırım yapıldı.

Sadece iki hafta sonra, BAE’ye yüz binlerce yapay zeka çipi satışı için Beyaz Saray’dan onay çıktı. Bu çipler, çoğunlukla Şeyh Tahnoon’un sahibi olduğu G42 adlı teknoloji devine gönderilecekti.

AYNI ANDA ÇİP ANLAŞMASI VE KRİPTO YATIRIMI!

Her iki anlaşmanın birbirine karşılık geldiğine dair doğrudan bir kanıt olmasa da, NYT, bu anlaşmaların zamanlamasının ve taraflarının örtüşmesinin kişisel çıkarlar ile devlet politikalarının iç içe geçtiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Özellikle Trump yönetiminde yapay zeka ve kripto çarı olarak görev yapan David Sacks, bir yandan devlet adına çip politikası belirlerken, diğer yandan bu sektörde yatırımları olan bir risk sermayedarı olarak dikkat çekiyor. Beyaz Saray ise Sacks’a etik muafiyet mektubu vermişti.

'ÇİN'LE TEKNOLOJİ PAYLAŞIMI OLAMAZ'

Trump öncesi dönemde BAE’nin çiplere erişimi, Çin’le olan askeri ilişkileri ve teknoloji ortaklıkları nedeniyle sınırlanmıştı. Ancak Trump’ın göreve gelmesiyle, bu sınırlamalar büyük ölçüde kaldırıldı.

BAE’ye ilk etapta sınırlı sayıda çip satışına izin verilmiş, ancak Trump döneminde bu sayının yıllık 500.000’e çıkarılması için anlaşma hazırlanmıştı. G42 ise bu çiplerin %20’sini alacaktı.

'AMERİKA'YA DEĞİL, KİŞİSEL ÇIKARLARA HİZMET'

Etik uzmanlar, bir başkanın dış politikayı kendi ailesinin zenginleşmesi için kullanmasının ABD tarihinde örneği olmadığını belirtiyor. Eski Ordu Müsteşarı Brad Carson, "Ulusal güvenlik kararları, Amerikan çıkarları doğrultusunda alınmalı, özel çıkarlar doğrultusunda değil" şeklinde konuştu.

TRUMP AİLESİNE 2 MİLYAR DOLARLIK STABLECOİN ANLAŞMASI

World Liberty Financial, USD1 adlı sabit fiyatlı bir kripto para birimi (stablecoin) çıkaracağını duyurdu. Şirket, bu para birimiyle dev yatırımcıların mevduatlarını alıp yatırım yaparak büyük kazançlar elde edecek.

Bu stablecoin projesi, BAE’nin MGX şirketiyle yaptığı ve Binance’e 2 milyar dolarlık yatırım içeren anlaşmayla destekleniyor. Binance’in kurucusu Changpeng Zhao ise şu anda başkanlık affı için başvuru yapmış durumda.

ÇİP YATIRIMI KARŞILIĞI YÜZ MİLYARLARCA DOLARLIK SÖZ

Trump yönetimi, çip anlaşmasına karşılık olarak BAE’nin on yıl içinde ABD’ye yüz milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını duyurdu. Bu yatırımların detayları açıklanmadı ancak, anlaşma çerçevesinde BAE'nin Washington'a daha fazla nüfuz kazandırdığı kaydedildi.

GEORGETOWN'DA KUTLAMA: TRUMP AİLESİ, NVİDİA, EMİRLİK BÜYÜKELÇİSİ BİR ARADA

Anlaşmaların ardından, Trump ailesi, Witkoff ve Sacks, Washington’da açılan “Executive Branch” adlı özel kulüpte üst düzey bir kutlama gerçekleştirdi. Katılımcılar arasında Nvidia CEO’su Jensen Huang ve BAE’nin ABD büyükelçisi de yer aldı.