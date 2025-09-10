Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Katar'daki Hamas saldırısının ardından BAE'den İsrail'e rest! Yasaklandı

Katar'daki Hamas saldırısının ardından BAE'den İsrail'e rest! Yasaklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Katar’daki Hamas saldırısının ardından BAE’den İsrail’e rest! Yasaklandı
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Katar'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı sonrası İsrail firmalarının Dubai'deki savunma konferansına katılmasına yasak getirdiği bildirildi.

Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde, BAE'nin bu sabah İsrail Savunma Bakanlığı'na bir bildirim gönderdiği belirtildi.

İSRAİL'E DUBAİ ENGELİ

Bildirimde, İsrailli firmaların kasım ayında Dubai'de yapılacak savunma konferansına katılamayacağı ifade edildi.

BAE'nin gönderdiği bildirimin İsrailli savunma firmalarına da iletildiği kaydedildi.

Tel Aviv yönetiminin, İsrailli firmaların Dubai'deki savunma konferansına "güvenlik gerekçeleriyle" katılamayacağını ileri sürdüğü aktarıldı.

HAMAS SALDIRISININ YANKISI

Öte yandan gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan üst düzey İsrailli yetkililer, BAE'nin söz konusu kararı almasının arkasında dün Katar'da Hamas'ın müzakere heyetini hedef alan saldırının yattığını belirtti.

İsrail ordusu dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

SALDIRININ BİLANÇOSU

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından sağ kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

