Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında ifade edilen “Barış yasaları çıkarılsın” önerilerine cevap verdi.

Adalet Bakanı Tunç “Bunlara ‘barış yasası’ demek doğru değil. Çünkü savaş hâlinde değildik. Bu ülke 41 yıldan bu yana terörle mücadele etti ve terörün istismar ettiği bütün alanları ortadan kaldırdık, ayrımcılığı ortadan kaldırdık. Terör örgütünün feshi, sonrasında terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa bunu Meclis elbette ki yapacaktır. Ama bunun adı ‘barış yasası’ olmaz, ‘geçiş yasası’ da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz? Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili ihtiyaç duyulan ‘tasfiye yasaları’ söz konusu olacaksa olur. Bu da tabii ki TBMM’deki kurulan komisyonun çizeceği yol haritası çerçevesi içerisinde gerçekleştirilecek konulardır” dedi.

Yasa dışı sanal bahis operasyonları için ise Tunç “Burada kim suç işlemişse, kusuru varsa bunları tespit edecek olan yargı mekanizmalarımız, cumhuriyet savcılarımız” diye konuştu.

