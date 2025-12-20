Türkiye Gazetesi
Türk-Yunan uçakları birbirine kilitlendi: Ege’de üç yıl sonra yine it dalaşı
Ege’de tansiyon yükseldi: Yunanistan’ın yeni amiral gemisi Kimon’un üsse ulaşmasının ardından Türk ve Yunan savaş uçakları havalanırken, üç yıl sonra ilk kez hava angajmanı yaşandığı iddia edildi.
Özetle
Kaydet
Dünya 20 saat önce
Yunanistan Donanması'nın yeni amiral gemisi Kimon'un Salamis Deniz Üssü'ne ulaşmasının ardından gerilim yaşandı.
- Türkiye, Yunan amiral gemisinin varışına sert tepki gösterdiği iddia edildi.
- Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçaklarının Ege hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdiği belirtiliyor.
- Yunan savaş uçaklarının da havalandığı ve iki taraf arasında it dalaşı yaşandığı kaydedildi.
- Bu olay, üç yıl aradan sonra kayda geçen ilk hava angajmanı olarak nitelendirildi.
- Türk İHA’larının ve ATR-72 deniz karakol uçağının da Yunan hava sahasına girdiği bildirildi.
Yunanistan Donanması’nın yeni amiral gemisi Kimon, Salamis Deniz Üssü’ne ulaştı. Yunan haber sitesi Greek City Times, Türkiye’nin buna sert tepki gösterdiğini iddia etti. Ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının, Ege hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdiği ve bölgede tansiyonun hızla yükseldiği belirtildi.
Yunan savaş uçaklarının da havalanmasıyla it dalaşı yaşandığı aktarıldı. Söz konusu olayın, üç yıl aradan sonra kayda geçen ilk hava angajmanı olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Türk İHA’larının ve ATR-72 deniz karakol uçağının da Yunan hava sahasına girdiği kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR