Ege’de tansiyon yükseldi: Yunanistan’ın yeni amiral gemisi Kimon’un üsse ulaşmasının ardından Türk ve Yunan savaş uçakları havalanırken, üç yıl sonra ilk kez hava angajmanı yaşandığı iddia edildi.

Yunanistan Donanması’nın yeni amiral gemisi Kimon, Salamis Deniz Üssü’ne ulaştı. Yunan haber sitesi Greek City Times, Türkiye’nin buna sert tepki gösterdiğini iddia etti. Ardından Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 savaş uçaklarının, Ege hava sahasında uçuşlar gerçekleştirdiği ve bölgede tansiyonun hızla yükseldiği belirtildi.

Yunan savaş uçaklarının da havalanmasıyla it dalaşı yaşandığı aktarıldı. Söz konusu olayın, üç yıl aradan sonra kayda geçen ilk hava angajmanı olduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra Türk İHA’larının ve ATR-72 deniz karakol uçağının da Yunan hava sahasına girdiği kaydedildi.

