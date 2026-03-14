Formula 1’de sezon heyecanı hız kesmeden devam ediyor. 2026 sezonunun ikinci yarışı olan Çin Grand Prix’si için 13-15 Mart yarış takvimi, seans saatleri ve yayın bilgileri motor sporları tutkunları tarafından araştırılıyor.

2026 Formula 1 sezonu Avustralya Grand Prix’si ile başladıktan sonra takımlar ve pilotlar bu kez Çin Grand Prix’si için piste çıkmaya hazırlanıyor. Şanghay Uluslararası Pisti’nde gerçekleştirilecek yarış hafta sonu gerçekleşiyor. Peki, F1 Çin GP hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

F1 ÇİN GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 Formula 1 Çin Grand Prix’si hafta sonu 13-15 Mart tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Şanghay Uluslararası Pisti’nde yapılacak organizasyon, sezonun ikinci yarışı olmasının yanı sıra yılın ilk sprint hafta sonuna da ev sahipliği yapacak.

Hafta sonu programı antrenman seanslarıyla başladı. İlk antrenman seansı 13 Mart Cuma günü saat 06.30’da gerçekleştirildi. Aynı gün sprint sıralama turları ise saat 10.30’da yapıldı.

14 Mart Cumartesi günü ise sprint yarışı ve ana yarış sıralama turları gerçekleştirilecek. Sprint yarışı 06.00'da başlarken sıralama turları saat 10.00'da yapılacak.

15 Mart Pazar günü ise ana yarış saat 10.00'da başlayacak.

Formula 1 sezonunun açılış yarışı olan Avustralya Grand Prix’sinde Mercedes pilotu George Russell zafere ulaşmış, takım arkadaşı Kimi Antonelli ikinci sırayı almıştı. Ferrari pilotları ise podyum mücadelesinde üst sıralarda yer almıştı.

F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Formula 1 sezonu Çinde devam ediyor

F1 ÇİN GP HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Formula 1 Çin Grand Prix’si hafta sonu Türkiye’de motor sporları tutkunları tarafından canlı olarak takip edilebilecek. Yarış hafta sonundaki tüm seanslar beIN Sports 4 ekranlarından yayınlanacak.

Ayrıca Formula 1’in resmi dijital platformu olan F1 TV üzerinden de antrenman seansları, sprint yarışı, sıralama turları ve ana yarış canlı olarak izlenebilecek.

F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Formula 1 sezonu Çinde devam ediyor

FORMULA 1 13-15 MART YARIŞ TAKVİMİ

2026 Formula 1 Çin Grand Prix’si hafta sonu sprint formatıyla gerçekleştirilecek. Bu nedenle hafta sonu programı klasik yarış takviminden biraz farklı olacak.

Çin Grand Prix’si hafta sonu programı şu şekilde:

13 Mart Cuma: 1. antrenman seansı ve sprint sıralama turları

14 Mart Cumartesi: Sprint yarışı ve sıralama turları

15 Mart Pazar: Çin Grand Prix’si ana yarışı

Çin'in 5,4 kilometrelik Uluslararası Şanghay Pisti'nde yapılacak yarış, 56 tur üzerinden düzenlenecek.

F1 Çin GP hangi kanalda, saat kaçta? 2026 Formula 1 sezonu Çinde devam ediyor

PİLOT VE TAKIM SIRALAMASI

Çin Grand Prix'si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

George Russell (Büyük Britanya): 25 Kimi Antonelli (İtalya): 18 Charles Leclerc (Monako): 15 Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 12 Lando Norris (Büyük Britanya): 10

Takımlar

Mercedes: 43 Ferrari: 27 McLaren: 10 Red Bull Racing: 8 Haas F1 Team: 6

Haberle İlgili Daha Fazlası