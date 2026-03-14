Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2026 AÖL 2. dönem sınavları 14 Mart 2026 Cumartesi günü itibarıyla başladı. Sınav tarihleri, oturum saatleri ve sınav süresi araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre adaylar üç oturum halinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak.

Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için düzenlenen 2026 AÖL 2. dönem yazılı sınavlarının tarihi ve saatleri belli oldu. Sınavlara katılacak adaylar oturum saatleri, sınav süresi ve sonuç tarihine ilişkin detayları araştırıyor.

AÖL SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Açık Öğretim Kurumları 2025-2026 eğitim öğretim yılı ikinci dönem yazılı sınavları üç oturum halinde gerçekleştirilecek. Sınavların ilk oturumu cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak.

Aynı gün gerçekleştirilecek ikinci oturum ise saat 14.00’te yapılacak. Üçüncü ve son oturum ise pazar günü saat 10.00’da başlayacak.

AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 AÖL 2. dönem sınav süresi

Sınavlar 81 ilde ve yurt dışında belirlenen sınav merkezlerinde uygulanacak. Adayların sınav saatinden önce sınav merkezlerinde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı sınav giriş belgesi ile geçerli kimlik belgelerini bulundurmaları gerekiyor.

Sınav giriş belgeleri ise Milli Eğitim Bakanlığı’nın açık öğretim sistemine ait resmi internet siteleri üzerinden öğrencilerin erişimine açıldı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak belgelerini indirebiliyor.

AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 AÖL 2. dönem sınav süresi

2026 AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI KAÇ DAKİKA, NE KADAR SÜRÜYOR?

Açık Öğretim Lisesi sınavlarında her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek. Bu süre içerisinde öğrenciler soruları cevaplayarak sınavlarını tamamlayacak. Her ders için hazırlanan sınavlar test şeklinde uygulanıyor. Sınavlarda her ders için 10 soru yer alıyor ve sorular çoktan seçmeli dört seçenekli olarak hazırlanıyor. Yanlış cevaplar doğruları etkilemiyor.

AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 AÖL 2. dönem sınav süresi

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

AÖL sınavlarının değerlendirmesi 100 puan üzerinden yapılıyor. Puan hesaplamasında doğru cevap sayısı dikkate alınırken yanlış cevaplar puan hesaplamasına dahil edilmiyor. Sınav puanı hesaplanırken doğru cevap sayısı soru sayısına bölünüp 100 ile çarpılıyor. Elde edilen sonuç matematiksel olarak en yakın tam sayıya yuvarlanarak adayın puanı belirleniyor.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.

AÖL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? 2026 AÖL 2. dönem sınav süresi

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

22 Nisan 2026 tarihinden itibaren, Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler

https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

