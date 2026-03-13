Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvuru süreci tamamlandı. Maddi imkanı kısıtlı öğrencilere eğitim desteği sağlayan sınav için başvurular 11 Mart 2026 tarihinde sona erdi. Sınava katılacak öğrenciler ''Bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS sınavında kalem silgi veriliyor mu?'' sorularının cevaplarına dair ayrıntıları araştırıyor.

Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde tek oturum olarak uygulanacak 2026 bursululuk sınavı için tarihler ve detaylar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. Sınav merkezleri ve giriş belgelerine dair ilgili tarihler de MEB'in resmi kanalları aracılığıyla duyuruldu. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, İOKBS sınavında kalem silgi veriliyor mu?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2026 yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacak. Türkiye genelinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek sınav saat 10.00’da tek oturum şeklinde uygulanacak.

İOKBS SINAVINDA KALEM SİLGİ VERİLİYOR MU?

Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin sınava gelirken geçerli bir kimlik belgesi ile birlikte koyu siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, kalemtıraş ve leke bırakmayan silgi bulundurması isteniyor. Sınav salonlarında kalem veya silgi dağıtımı yapılmayacağı MEB tarafından bildirildi.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ VE BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sınava girecek öğrencilerin sınav merkezi, salonu ve sıra numarası gibi bilgileri sınav tarihinden en az 7 gün önce açıklanacak. Bilgiler Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri ise elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylanacak, öğrencilerin sınava gireceği salonda hazır bulundurulacak.

İOKBS SINAV GİRİŞ YERİ DEĞİŞEBİLİR Mİ?

Bursluluk sınavında olağanüstü durumlar yaşanması halinde öğrencilerin sınav yeri değiştirilebiliyor. Doğal afet, yangın, karantina gibi özel durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi ve Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün uygun görüşü doğrultusunda adayın sınav merkezi farklı bir yere alınabiliyor.

