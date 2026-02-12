2026 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sıkça sorulan sorular paylaşıldı.Sınavın başvuru duyurusunun ve uygulama kılavuzunun yayımlanmasının ardından sınava ilişkin sıkça sorulan sorular da cevaplandı.

Millî Eğitim Bakanlığı, 26 Nisan 2026'da gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) ilişkin merak edilen soruları yayımladı. Bakanlık, "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı"yla ilgili hazırladığı dokümanda sınav öncesi, sınav süreci ve sınav sonrasına ilişkin en çok merak edilen yirmi soruyu detaylı şekilde cevaplandı.

Aileler ve öğrenciler için hazırlanan içerikte başvuru süreci, sınavın nasıl gerçekleştirileceği ve istenen belgeler gibi konulara yer verildi.

İOKBS BAŞVURU TARİHLERİ

9 Şubat 2026-11 Mart 2026 tarihleri arasındadır.

2026 İOKBS NE ZAMAN?

26 Nisan 2026 Pazar Günü, Türkiye saati ile saat 10.00’da belirlenen sınav merkezlerinde tek oturum olarak gerçekleştirilecektir.

İOKBS KONTENJAN DAĞILIMLARI NASIL BELİRLENECEK?

Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının; (a) %10’u “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler”e, (b) %5’i Bakanlığa bağlı resmî okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan veya vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına, (c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imam-hatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere, (ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışında kalan öğrencilere ayrılır.

İOKBS'YE BAŞVURU YAPARKEN GELİR BEYANI ESASLARI NELER?

Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nde yer alan “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösteren Beyanname” de öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin tespitinde; -EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname ile beyana esas olan velinin ve eşi çalışıyor ise aynı zamanda eşinin, bütün yıllık gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimi veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak 2025 yılına ait 12 aylık toplam gelirlerini (çalıştığı ve çalışmadığı aylar ile birlikte) gösteren belge, -Velinin ve eşinin bakmakla yükümlü olduğu anne ve babası ile ilgili tedavi yardımı beyannamesi, varsa bakmakla yükümlü olduğu diğer şahıslarla ilgili mahkeme kararı örneği, -Velinin ve varsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu aile üyelerinin T.C. kimlik numaraları ile doğum tarihlerinin yazılı beyanı esastır. “Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler ”den durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname” istenmez.



