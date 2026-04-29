ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede İran-ABD ateşkesi ele alındı. Putin, Trump'ın ateşkes kararını desteklediğini ifade etti. Kremlin, Putin'in Rusya'nın Zafer Günü olarak kutladığı 9 Mayıs için Ukrayna'da ateşkes önerdiğini açıkladı.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve liderlerin İran'ın nükleer programına ilişkin anlaşmazlıkları ele aldığı bildirildi.

Detaylar geliyor...

