Anadolu Ajansı
İki helikopter böyle vuruldu! İHA saldırısı görüntülerini Ukrayna paylaştı
Dünyada dikkatler İran-ABD savaşı sonrası başlayan müzakerelere çevrilirken, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait 2 helikopteri hedef aldığını duyurdu. Ukrayna ordusu saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.
Özetle
Kaydet
Dünya 1 saat önce
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesinde konuşlandırılan 2 Rus helikopterine İHA ile saldırı düzenlediğini bildirdi.
Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesinde cephe hattından yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafede konuşlandırılan 2 helikoptere saldırı düzenlediğini bildirdi.
HELİKOPTERLER İHA İLE VURULDU
Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait "Mi-28" ve" Mi-17" tipi 2 helikoptere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.
GÖRÜNTÜLERİ KİEV PAYLAŞTI
Brovdi, cephe hattından 150 kilometreden daha uzak bir mesafede, yakıt ikmali ve uçuş için teknik kontrolü gerçekleştiren helikopterlere yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR