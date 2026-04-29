Dünyada dikkatler İran-ABD savaşı sonrası başlayan müzakerelere çevrilirken, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda çatışmalar aralıksız sürüyor. Ukrayna, Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait 2 helikopteri hedef aldığını duyurdu. Ukrayna ordusu saldırıya ilişkin görüntüleri paylaştı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Voronej bölgesinde cephe hattından yaklaşık 150 kilometrelik bir mesafede konuşlandırılan 2 helikoptere saldırı düzenlediğini bildirdi.

İki helikopter böyle vuruldu! İHA saldırısı görüntülerini Ukrayna paylaştı

HELİKOPTERLER İHA İLE VURULDU

Ukrayna Ordusu İnsansız Sistemler Komutanı Robert Brovdi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Voronej bölgesinde Rus ordusuna ait "Mi-28" ve" Mi-17" tipi 2 helikoptere yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

GÖRÜNTÜLERİ KİEV PAYLAŞTI

Brovdi, cephe hattından 150 kilometreden daha uzak bir mesafede, yakıt ikmali ve uçuş için teknik kontrolü gerçekleştiren helikopterlere yönelik saldırıya ait olduğu belirtilen görüntüyü de paylaştı.

