Avrupa’da doğal gaz fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle yeniden yükselişe geçti.

Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF (Title Transfer Facility) üzerinden işlem gören mayıs vadeli kontratlar, son kapanışta megavatsaat başına 43,59 euro seviyesinde gerçekleşmişti. Bugün ise fiyatlar, Türkiye saatiyle 20.27 itibarıyla yaklaşık yüzde 9 artarak 47,50 euro seviyesine çıktı. Artışta, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve enerji akışına dair belirsizlikler etkili oldu.

"UZUN VADELİ BASKI ARACI"

Piyasalarda, Washington yönetiminin İran’a yönelik baskıyı artırmayı değerlendirdiği ve özellikle petrol ihracatını sınırlama ile deniz trafiğini kısıtlama seçeneklerini gündeme aldığı yönündeki haberler dikkat çekti. Bu stratejinin, doğrudan askeri müdahaleye kıyasla daha düşük riskli ancak uzun vadeli bir baskı aracı olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

LNG'DE NORMAL AKIŞ SAĞLANAMIYOR

Öte yandan, küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nda normal akışın sağlanamaması, enerji arz güvenliği endişelerini artırıyor. Bölgede kalıcı bir istikrar sağlanamaması, fiyatların yukarı yönlü hareketini destekleyen temel faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Analistler, Avrupa’nın LNG’ye yüksek bağımlılığı nedeniyle arz tarafındaki her belirsizliğin piyasada hızlı fiyat tepkilerine yol açtığını belirtiyor. Bu nedenle doğal gaz fiyatlarının, savaş öncesi seviyelerin üzerinde kalmayı sürdürdüğü ifade ediliyor.

