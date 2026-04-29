ABD Merkez Bankası, politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutarken, karar metninde enflasyonla mücadele vurgusu ve küresel belirsizliklere dikkat çekildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların nefesini tutarak beklediği faiz kararını açıkladı. Banka, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu.

Bu karar, Ocak ve Mart aylarının ardından Fed’in üst üste üçüncü kez "pas" geçtiği toplantı olarak kayıtlara geçti.

Fed karar metninde de sınırlı bir revizyon yaparak "Orta Doğu'daki gelişmeler ekonomik görünüm konusunda yüksek düzeyde belirsizliğe katkıda bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, faiz oranlarına yapılacak "ek düzenlemelerin kapsamı ve zamanlaması"na atıfta bulunan ifadeyi tekrarladılar.

Son dönemde savaşın etkisiyle ABD'de özellikle akaryakıt fiyatları kanalı üzerinden enflasyonist etkiler izleniyordu.

Powell son kez imzaladı: Fed faiz kararını açıkladı!

Bunun yanında Fed için kritik bir diğer başlık da başkan değişimi gündemi oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir sonraki Fed başkanlığı için aday gösterdiği Kevin Warsh, Senato Bankacılık Komitesi'nde 13 Cumhuriyetçi üyenin tamamının oyunu alırken 11 Demokrat üyenin tamamı ise aleyhine oy kullandı.

11 Demokrat üye, Warsh'ın başkanın isteklerini dikkate almadan politika belirleme sözüne şüpheyle yaklaştıklarını belirterek, ona karşı oy kullandı.

POWELL’IN SON İMZASI

Bu toplantının en dikkat çekici özelliği, Fed Başkanı Jerome Powell’ın görev süresinin 15 Mayıs’ta dolacak olması nedeniyle koltuğundaki son faiz kararına imza atması oldu.

Başkan Donald Trump’ın faiz indirimi yönündeki sert baskılarına rağmen Powell, enflasyondaki yukarı yönlü riskleri ve jeopolitik belirsizlikleri gerekçe göstererek temkinli duruşundan ödün vermedi.

POWELL'IN FED KARİYERİ

73 yaşındaki Powell'ın sekiz yıllık başkanlık karnesi, Kovid-19 salgınından Rusya-Ukrayna Savaşı ile Orta Doğu'daki çatışmalara ve Trump'un baskılarıyla modern ekonomi tarihinin en zorlu sınavlarıyla şekillendi.

Powell'ın görevindeki ilk 4 yılı, faiz artırımlarından dolayı "hayal kırıklığına uğrayan" Trump'ın sert eleştirileriyle geçse de kurumun bağımsızlığını koruma çabasıyla öne çıktı.

23 Mayıs 2022'de bu kez Demokrat Başkan Joe Biden tarafından Fed Başkanlığına ikinci bir dönem için yeniden aday gösterilen Powell, bu sayede siyasi partiler üstü bir güven tazeledi. Biden'ın Powell'ı Fed Başkanlığına yeniden aday göstermesi Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri devam ederken istikrar mesajı olarak yorumlandı.

Powell, Trump'ın 20 Ocak 2025'te ikinci kez ABD Başkanı olmasıyla ise kendini çok daha sert bir siyasi atmosferin içinde buldu.

Kovid-19 salgını döneminde Fed'in piyasaya enjekte ettiği likidite ve uyguladığı genişleyici politikalar da sonrasında gelen enflasyonist dalgaya zemin hazırlayan faktörlerden biri olarak görüldü.

Enflasyonda 2021'de görülen yükseliş eğilimine rağmen Powell fiyat artışlarının geçici olduğunu savundu. Ancak Powell'ın bu görüşü ABD'de yıllık enflasyonun Haziran 2022'de yüzde 9 ile 41 yılın zirvesini görmesiyle ciddi şekilde eleştirildi.

Mart 2022'den Temmuz 2023'e kadar olan süreçte 11 faiz artırımına giden Fed, politika faizini Eylül 2024'e kadar 2001'den bu yana kaydedilen en yüksek seviye olan yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

GÖZLER HAZİRAN VE YENİ BAŞKANDA

Piyasalar artık 17 Haziran’daki bir sonraki toplantıya ve Powell sonrası dönemde Fed’in izleyeceği yeni rotaya odaklanmış durumda.

Analistler, bu yıl için beklenen faiz indirimi ihtimalinin zayıfladığını, savaşın seyrinin küresel para politikasının ana belirleyicisi olacağını vurguluyor.

