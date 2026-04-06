Altın fiyatlarında son dakika! 6 Nisan 2026 gram altın fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 6.660 TL ve ons fiyatı 4.645 dolardan güne başlıyor. Artan jeopolitik riskler, yüksek petrol fiyatı ve ABD’de istihdamın tahminleri aşması; dolar endeksini yükselterek altın fiyatını baskılıyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, “kademeli alım” için fırsat kollanabileceğini belirtti ancak “Onsta 4.500 doların altına gelinmesi halinde başka şeyleri konuşuruz” uyarısında bulundu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda geçen hafta %4 prim yaparak 4.676 dolardan kapanış yapan ons altın, yeni haftaya zayıf başlangıç yapıyor. Ons fiyatında ilk işlemlerde en düşük 4.600 dolara kadar geri çekilme yaşandı. TSİ 06:00 itibarıyla sarı metalde 4.645 dolara yakın denge arayışı sürüyor.

6 NİSAN 2026 GRAM ALTIN

İç piyasalarda ise spotta işlem gören 6 Nisan 2026 gram altın fiyatı 6.660 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki tabelalarda ise fiziki gram altın satış fiyatı 6.830 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 11.490 TL’yi gösteriyor.

Artan jeopolitik riskler, kuvvetli gelen ABD istihdam verileri, dolar endeksinde güçlenme ve FED beklentileri, altın fiyatlarını etkileyen son gelişmeler olarak dikkat çekiyor.

Altın haftaya düşüşle başladı, uzman isimden kritik uyarı geldi!

JEOPOLİTİK RİSKLER

Jeopolitik tansiyon yeni haftaya da yüksek başlıyor. ABD Başkanı Trump’ın salı gününe işaret etmesinin ardından karşılıklı restleşmeler, İran ile devam eden savaşta gerilimi tırmandırdı. Petrol fiyatlarının yeni haftaya da yükselişle başlaması ve 110 doların üzerini test etmesi, küresel ekonomide “yüksek enflasyon-yüksek faiz” denklemini öne çıkararak altın fiyatlarını baskılıyor.

ABD’DE YÜKSEK İSTİHDAM

Cuma günü ABD’de açıklanan mart ayı tarım dışı istihdam verisinin de 65 bin kişilik tahminlere karşılık 178 bin kişi artması, “iş gücü piyasasının daha düşük faizle desteklenmesi” ihtiyacını azalttı. Piyasalarda ABD Merkez Bankasının (FED), enflasyona öncelik vereceği öngörüleri kuvvetlendi.

DOLAR ENDEKSİ VE TAHVİL

Beklentilerin oldukça üzerinde gelen tarım dışı istihdam verilerinin ardından dolar endeksinin 100,00 seviyesinin üzerine çıkması ve ABD 2 yıllık tahvil getirilerinin de %4,85’i geçmesi, “daha güçlü bir ABD para birimi” görünümünü de beraberinde getirerek “sarı metal” üzerinde etkili oluyor.

“ZARAR KES” ÖNEMLİ!

Pusula Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, savaş ortamında yapılacak işlemlerde stop-loss (zarar kes) disiplinine uymanın önemli olduğunu vurgulayarak; kararsız piyasa yapısı sebebiyle "kaçırma psikolojisinden" uzak durulması ve fiyat hareketlerinde “hacimli” kırılmaların bir işaret olabileceğini aktardı.

Eryılmaz, ons fiyatında 4.700 dolar üzerinde “kalıcılık” sağlanması durumunda “daha kuvvetli bir momentumun” söz konusu olabileceğini ifade etti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Ons altın için “haber akışının daha fazla kötüleşmemesi” halinde 4.600-4.630 dolar bandının kademeli alımlarda ilk önemli bölge olduğunu belirten Eryılmaz, “4.500-4.600 dolar bandı da diğer bir destek bölgesi olarak öne çıkıyor” değerlendirmesini yaptı ve 4.500 doların altına gelinmesi halinde ise “başka şeylerin konuşuluyor olabileceği” uyarısında bulundu.

