Savaşın etkisiyle altın piyasasında sert dalgalanmalar yaşanıyor. Fiyatlardaki hızlı iniş çıkış yatırımcıyı tedirgin ederken, uzmanlardan dikkat çeken uyarılar geldi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, özellikle sahte ve belgesiz ürünlere karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Küresel piyasalar Orta Doğu’dan gelen haberlerle sarsılmaya devam ediyor. Altın fiyatlarındaki öngörülemeyen iniş çıkışlar hem kazandırıyor hem de ciddi kayıplara yol açabiliyor.

Ancak piyasadaki asıl tehlike sadece rakamlar değil, yükselen fiyatları fırsat bilen dolandırıcılar.

"UCUZ ALTIN" TUZAĞINA DİKKAT!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, piyasadaki bu hareketliliği fırsat bilip kar marjını artırmak için "ucuz altın" vaadiyle ortaya çıkanlara karşı sert bir uyarıda bulundu.

Altın piyasasında 'savaş' hareketliliği: Birikimini korumak isteyenler dikkat!

Palandöken, fahiş fiyatlı emtiaların yanında, piyasa değerinin çok altında sunulan ürünlere asla itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Altın piyasasında 'savaş' hareketliliği: Birikimini korumak isteyenler dikkat!

SERTİFİKASIZ ÜRÜNE GEÇİT YOK

Vatandaşların birikimlerini koruması için "doğru adresi" seçmesinin hayati önem taşıdığını belirten Palandöken, güvenli alışverişin şifrelerini şöyle sıraladı:

Altın piyasasında 'savaş' hareketliliği: Birikimini korumak isteyenler dikkat!

Tanıdık esnafı seçin, altın alırken mutlaka bildiğiniz, güvenilir ve yerleşik kuyumcuları tercih edin.

Belge isteyin: Sertifikası olmayan, kaç ayar ve kaç gram olduğu açıkça yazılmayan hiçbir ürünü satın almayın.

Altın piyasasında 'savaş' hareketliliği: Birikimini korumak isteyenler dikkat!

Özellikle sosyal medya ve güvenilirliği kanıtlanmamış siteler üzerinden yapılan "uygun fiyatlı" paylaşımlardan uzak durun.

"ERİTMEK İSTİYORUZ" YALANINA KANMAYIN

Palandöken, son dönemde artan "Elimizde stok var, eritmemiz lazım, o yüzden uygun veriyoruz" gibi bahanelerin tamamen bir aldatmaca olduğunu ifade ederek, vatandaşların mutlaka emin oldukları, faturalı ve garantili ürünlere yönelmesi gerektiğini hatırlattı.

