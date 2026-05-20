Bugün 38 yaşında olan Pai, Putin’in yıllar içinde hiç değişmediğini vurgularken, o anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in Çin ziyareti, yıllar sonra dikkat çeken bir karşılaşmaya sahne oldu. Putin’in 2000 yılında Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında Pekin’de tanışıp fotoğraf çektirdiği Peng Pai, aradan geçen 26 yılın ardından karşısına yetişkin bir mühendis olarak çıktı.

Hikaye, Temmuz 2000’de Putin’in Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret sırasında başladı. Pekin’deki Beihai Parkı’nda ailesiyle gezen 12 yaşındaki Peng Pai, o dönem Rus liderin dikkatini çekti. Putin’in küçük çocuğu kucaklayıp alnından öpmesi ve birlikte fotoğraf çektirmesi, yıllar sonra gerçekleşen buluşmayla yeniden gündem oldu.

Aradan geçen 26 yılın ardından Putin, Çin’e yaptığı iki günlük resmi ziyaret kapsamında Pekin’de Peng Pai ile yeniden buluştu. Görüşme, Diaoyutai State Guesthouse’nda gerçekleşti.

“SİZ AYNISINIZ, BEN ORTA YAŞLI VE GÖBEKLİ BİR ADAMA DÖNÜŞTÜM”

Bugün 38 yaşında bir inşaat mühendisi olan Peng Pai, görüşme öncesinde Rus medyasına yaptığı açıklamada, “Sayın Başkan Putin, siz hâlâ aynı görünüyorsunuz. Ama ben küçük bir çocuktan göbekli ve orta yaşlı bir adama dönüştüm” ifadelerini kullandı.

Samimi anların yaşandığı buluşmada iki isim uzun süre tokalaştı, birbirine sarıldı ve karşılıklı hediyeler verdi. Putin ayrıca 2000 yılında çekilen fotoğrafı imzaladı.