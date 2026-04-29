İspanya’da sahte euro ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin Avrupa geneline yüzlerce sahte gönderi yaptığı ve evinde baskı laboratuvarı kurduğu ortaya çıktı.

İspanya polisi, evinde sahte euro banknotları üretip Avrupa’nın çeşitli ülkelerine gönderdiği iddia edilen bir kişiyi gözaltına aldı.

Ekim ayında Avusturya’dan gelen ihbar üzerine başlatılan soruşturmada, karanlık ağ üzerinden kripto para karşılığında sahte para alışverişi yapıldığı tespit edildi. Şüphelinin, İspanya’nın güneyindeki Malaga kentinde faaliyet yürüttüğü belirlendi.

500'DEN FAZLA PAKETİN İZİNE ULAŞILDI

Polis, sahte banknotların özellikle Almanya başta olmak üzere Avrupa genelindeki çeşitli ülkelere gönderildiğini ortaya çıkardı. Posta gönderilerinin sahte kimlikler kullanılarak yapıldığı ve toplamda 500’den fazla paketin izine ulaşıldığı açıklandı.

Şüphelinin evine düzenlenen baskında ise tam donanımlı bir sahte para üretim laboratuvarı bulundu. Baskında baskı makineleri, hologram üretim ekipmanları ve 20, 50 ve 100 euro banknotlarını taklit etmeye yarayan malzemelere el konuldu.

Operasyonda ayrıca yaklaşık 28 bin 350 euro değerinde sahte banknotun ele geçirildiği bildirildi. Soruşturmanın genişletilerek şebekenin uluslararası bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası