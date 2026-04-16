Kalpazanların kurduğu son sistem 'Pes' dedirtti. Sahte Türk lirası ve dövizi 'Para sayma makinesinden geçiyor' iddiasıyla pazarlayan kalpazanların teslimatı kargo ile yaptıkları belirlendi. Ücret tarifesi de oluşturan sahtekarlar, düşük ücretlerle yüksek miktarda para vadederek vatandaşları tuzaklarına düşürüyor.

Türkiye'de suç dünyasının dijital evrimi akılalmaz boyutlara ulaştı. Telegram grupları birden çok suça ev sahipliği yapmaya başladı. Son olarak sahte paralar sokak haricinde Telegram'da da dolaşıma girdi. Kalpazanların kurduğu sistem ise göz boyayarak vatandaşları ağına düşürüyor.

'PARA MAKİNESİNDEN GEÇİYOR' İDDİASI

Paraları üretenler kendilerine o kadar çok güveniyorlar ki, bu sahte paraların sadece ATM'de anlaşılabileceğini iddia ediyor. Sahtekarlar, kendileriyle iletişime geçen vatandaşlara ürettikleri paraların döviz bürolarında, para sayma makinelerinde, hatta kuyumcularda bile ayırt edilemediğini öne sürüyor.

Telegram’da sahte para ticareti! Akılalmaz sistem ortaya çıkarıldı... Para sayma makinesinden bile geçiyor

Sadece Türk lirası değil, sahte döviz de üreten kalpazanlar paraların makineden geçtiğini de uygulamalı olarak göstererek güven vermeye çalışıyor. Ürettikleri sahte parayı ışık kontrol cihazından geçirierek gerçek parayla birebir aynı olduğunu iddia eden sahtekarlar, bir başka videoda ise sahte parayı para sayma makinesinde kontrol ediyor ve makine hiçbir uyarı vermiyor.

Telegram’da sahte para ticareti! Akılalmaz sistem ortaya çıkarıldı... Para sayma makinesinden bile geçiyor

KARGOYLA TESLİMAT

ATV Haber'de yer alan habere göre sahtekarlar sipariş verilen paraların kargo yoluyla 1 ila 3 gün içinde teslim edileceğini söylüyor. Daha önce şüphelilerin yakalanması nedeniyle sahtekarlar alıcılara elden ve kurye ile teslimat yapmadıklarını, ya şehirlerarası otobüs ya da kargo aracılığıyla gönderim yaptıklarını da belirtiyor.

Telegram’da sahte para ticareti! Akılalmaz sistem ortaya çıkarıldı... Para sayma makinesinden bile geçiyor

SAHTE PARA TARİFELERİ VAR

Kalpazanlar 1.000 TL karşılığında 8.000 TL, 2.000 TL karşılığında 18.000 TL, 25 dolar karşılığında 500 dolar, 50 dolar karşılığındaysa 1.000 dolar sahte para gönderiyor.

Bu sahtekarlar güven vermek için bir de daha önce gerçekleştirdikleri satışların görüntülerini de paylaşıyor. Bu paraları alanların o kişilere teşekkür ettiği ve tekrar alışveriş yapacaklarını söylediği de yazışmalarında görülüyor.

