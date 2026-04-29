Millilerin, Milletler Ligi ve Akdeniz Oyunları kadroları belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın, Milletler Ligi (VNL) ve Akdeniz Oyunları kadroları açıklandı.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre söz konusu organizasyonlarda ay-yıldızlı formayı şu isimler giyecek:
VNL
Pasör: Muhammed Kaya, Murat Yenipazar, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazı: Adis Lagumdzija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçör: Efe Bayram, Efe Mandıracı, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija
Orta oyuncu: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Mert Matic
Libero: Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu
AKDENİZ OYUNLARI
Pasör: Doğukan Yaltıraklı, Hilmi Şahin, Özgür Benzer
Pasör çaprazı: Can Koç, Doğan Karakoç
Smaçör: Altay Demirci, Batuhan Avcı, Cafer Kirkit, Onur Günaydı, Yasin Aydın, Yiğit Hamza Aslan
Orta oyuncu: Ertuğrul Gazi Metin, Halit Kurtuluş, Mert Cuci, Tuna Uzunkol, Yunus Emre Tayaz
Libero: Abdülsamet Yalçın, Umut Özdemir