Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından, hakem Mehmet Türkmen'in kararları, eski hakemler tarafından değerlendirildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de konuk olduğu lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve zirve yarışında maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kaldı. Ligdeki 25 maçlık namağlup serisi Karagümrük karşısında son bulan sarı lacivertliler, son 4 karşılaşmada 7 puan kaybederek kötü gidişatını sürdürdü. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri Bartuğ Elmaz ve Serginho kaydetti.

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in kararları 'Trio' programında eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran, tarafından yorumladılar.

Fenerbahçenin mağlubiyetinde tartışmalı hakem kararları: Penaltı ve kırmızı kart

"TARTIŞMASIZ PENALTI"

Fatih Karagümrük'ün penaltı beklediği pozisyon:

Bülent Yıldırım: 'Tam vuruş pozisyonunda Yiğit Efe temaslı bir ihlalde bulunuyor. Açık ve bariz bir tutma var mı, evet. Bunu kanıtlayabiliyor muyum, evet. Vuruş kalitesini bozan, etkiyi ortaya koyan bir tutma eylemi var mı, var. Hakem bunu kaçırabilir ama video hakemin bunu izletme şansı vardı. Pozisyon tartışmasız penaltı. Top için müdahale etmezken çekiyor. Bariz bir gol şansı vardı, penaltıya ilaveten kırmızı kart gerekirdi.'

Bahattin Duran: 'Çok net bir çekme var. Bunun cezası penaltı olmalıydı. Bülent hocamla aynı şeyi söyleyeceğim, bariz bir gol şansı var, çekme eylemi olmasa bir iki adım daha atacak. Penaltıyla birlikte kırmızı kart gerekirdi. Hep VAR üzerinden okuyoruz ama bu zor bir pozisyon değil. Hakem biraz daha solda olmalı ve pozisyonu görüp değerlendirmeli. Hakemin sahada görüp penaltı ve kırmızı vermesini beklerdim. Hakem vermese de VAR davet etmeliydi.'

Deniz Çoban: 'Bulunduğu yerden fiziken görme şansı yok. Bence bu vuruş şu haliyle dengesiz bir vuruş, Yiğit Efe çektiği için. O kadar net ki... penaltı ve kırmızı kart. VAR müdahalesi olacağını düşünmüştüm, çok kısa bir kontrolün ardından VAR oyunun devamı yönünde onay verdi ama tartışmasız bir penaltı.'

Fenerbahçenin mağlubiyetinde tartışmalı hakem kararları: Penaltı ve kırmızı kart

"DEVAM KARARI DOĞRU"

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon:

Bahattin Duran: 'Çok ilginç bir pozisyon. Bence pozisyon penaltı ama bunu görüntüye dayanarak söylemiyorum. Ben eline temas edip geçtiğini düşünüyorum ama burada önemli olan bizim için hisler değil ispat edebilmek. Ben burada topun çok hafif ele temas ederek az da olsa kırıldığını görüyorum. Ben bunu görüntülerle ispat edemiyorum. Görüntülerle ispat edemediğim bir şey için de hakemin kararına saygı duymak zorundayım.'

Bülent Yıldırım: 'Hissiyatım bir şey olabileceği yönünde ancak iki boyutlu tüm kameralardan baktığım zaman bunu ispat edemiyorum. Dolayısıyla hakemin kararına saygı duymak zorundayım.'

Deniz Çoban: 'Ben bu açılardan bir şey söyleyemem haksızlık olur hakeme. Bence de devam kararı doğru.'

Fenerbahçenin mağlubiyetinde tartışmalı hakem kararları: Penaltı ve kırmızı kart

"GÖSTERSEYDİ DAHA İYİ OLURDU"

Serginho'ya ikinci sarı kart gerekir mi?:

Bülent Yıldırım: 'Niye yapıyorsun bunu? Top nerede? Topla ilgisi var mı? Yok. Benim gördüğüm bu görüntülerde bunun sportmenliğe aykırı bir sarı olduğu ve ikinci sarı kartı gerektirdiğini düşünüyorum.'

Deniz Çoban: 'Sportmenlik dışı yaptı diye değerlendirebiliriz. Kontrolsüz bir hareket değil. Gösterseydi ikinci sarı kartı daha iyi olurdu.'

Bahattin Duran: 'Burada önce sağ sonra sol ayağa hafif müdahaleler var. Bence kesinlikle kontrolsüz değil diyorum. İkinci sarı kartı görmeliydi diyorum.'

Fenerbahçenin mağlubiyetinde tartışmalı hakem kararları: Penaltı ve kırmızı kart

"FAULÜ ARCHİE BROWN YAPMIŞ"

Fenerbahçe'nin penaltı beklediği ikinci pozisyon:

Bülent Yıldırım: 'Ayaklar yan yanayken bir temas var. Futbol içinde yüksekten gelen top, bir basma söz konusu değil. Devam kararı doğru.'

Deniz Çoban: 'Hücum faul.'

Bahattin Duran: 'Penaltı yok, kontrolsüz basma yok. Pozisyon almaya çalışıyor Archie ama faul yapmış. Penaltı yok.'

