SPOR SERVİSİ
Beşiktaş şaştı kaldı: İnanılmaz hatalar yaptı, transferde kafalar karıştı
Devre arasında Mert Günok'a veda eden Beşiktaş, Roma'dan Devis Vasquez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı file bekçisinin imzası öncesi uzun süre gündemde kalan 23 yaşındaki kaleci Filip Jörgensen, Chelsea formasıyla son maçta şaşırttı.
Beşiktaş, ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra bir numaralı hedefi olan Chelsea'nin kalecisi Filip Jörgensen transferinde mutlu sona ulaşamadı. Oyuncunun Devler Ligi'ndeki hataları transfer ihtimalini düşürdü.
- Beşiktaş'ın, ara transfer döneminde bir numaralı transfer hedefi Chelsea'nin kalecisi Filip Jörgensen'di. Bu imza gerçekleşmedi.
- Beşiktaş, sezon sonunda Jörgensen için tekrar hamle yapmayı planlıyordu. Ancak Jörgensen, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'nin Paris Saint-Germain'e 5-2 kaybettiği maçta büyük hatalar yaptı.
- Bu tablo, Beşiktaş'ta transfer için soru işaretlerine neden oldu.
Beşiktaş, ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra bir numaralı hedefi Chelsea’nin kalesini koruyan Filip Jörgensen'de mutlu sona ulaşamadı.
Devre arasında bu transfer gerçekleşmese de siyah-beyazlı kulüp, sezon sonu İsveç asıllı Danimarkalı file bekçisi için yeni hamle yapma niyetindeydi. Ancak son tablo bu düşünceyi değiştirebilir.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'nin deplasmanda 5-2 kaybettiği Paris Saint-Germain karşılaşmasında inanılmaz hatalar yapan Jörgensen, Beşiktaş'ta transfer için kafalarda soru işareti bıraktı.
