Devre arasında Mert Günok'a veda eden Beşiktaş, Roma'dan Devis Vasquez'i kiralık olarak kadrosuna katmıştı. Kolombiyalı file bekçisinin imzası öncesi uzun süre gündemde kalan 23 yaşındaki kaleci Filip Jörgensen, Chelsea formasıyla son maçta şaşırttı.

Beşiktaş, ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayırdıktan sonra bir numaralı hedefi Chelsea’nin kalesini koruyan Filip Jörgensen'de mutlu sona ulaşamadı.

Devre arasında bu transfer gerçekleşmese de siyah-beyazlı kulüp, sezon sonu İsveç asıllı Danimarkalı file bekçisi için yeni hamle yapma niyetindeydi. Ancak son tablo bu düşünceyi değiştirebilir.

Filip Jörgensen, 2024 yılından bu yana Chelsea forması giyiyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Chelsea'nin deplasmanda 5-2 kaybettiği Paris Saint-Germain karşılaşmasında inanılmaz hatalar yapan Jörgensen, Beşiktaş'ta transfer için kafalarda soru işareti bıraktı.

