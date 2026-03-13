Türk tarihçiliğinin öncü ismi Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. “İlber Hoca” için ilk tören 16 Mart’ta Galatasaray Üniversitesi’nde yapılacak, ardından cenaze namazı Fatih Camii’nde kılınarak dualarla Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek.

Türk tarihçiliğinin önemli ismi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti. Türkiye'nin ortak hafızası olarak kabul edilen ve geniş kitlelere tarih bilincini aşılayan "İlber Hoca"nın vefatı kültür ve akademi dünyasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

İlber Ortaylı için veda programı da netleşti. Ortaylı için ilk tören 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11:00'de uzun yıllar emek verdiği Galatasaray Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

İlber Ortaylı için son görev: Cenaze programının detayları belli oldu

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE DEFNEDİLECEK

Buradaki anma töreninin ardından cenazesi Fatih Camii'ne götürülecek.

Ortaylı, Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından dualarla Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek.

