Doğu Akdeniz’de yaşanan son gelişmelerin ardından Girit Adası yeniden uluslararası gündemin merkezine yerleşti. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalenin, Girit açıklarına yakın uluslararası sularda gerçekleştiği bilgisi ''Girit Adası nerede?'' sorusunu gündeme taşıdı.

Son gelişmelere göre İsrail donanmasının, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu’na yönelik müdahalesi Girit Adası’nın batısına yakın uluslararası sularda gerçekleşti. Filonun Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta olduğu ve Yunan kara sularına birkaç mil mesafede bulunduğu ifade ediliyor. Peki, Girit Adası nerede?

GİRİT ADASI NEREDE?

Girit Adası Yunanistan’a bağlı en büyük ada olarak Ege Denizi’nin güneyinde, Doğu Akdeniz’de yer alıyor. Avrupa, Asya ve Afrika arasında önemli bir konumda bulunan Girit Adası hem coğrafi hem de stratejik açıdan dikkat çeken bir noktada.

Akdeniz’in en büyük adalarından biri olan Girit, deniz ulaşımı ve bölgesel gelişmeler açısından kritik bir geçiş hattı üzerinde.

SUMUD FİLOSUNA SALDIRI MI DÜZENLENDİ?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na yönelik bir müdahale gerçekleştiği bildirildi. Aktarılan bilgilere göre İsrail donanması, filoya uluslararası sularda müdahalede bulundu.

Müdahale sırasında bazı teknelerin durdurulduğu, elektronik sistemlerin devre dışı bırakıldığı ve çok sayıda teknenin alıkonulduğu ifade ediliyor. Ayrıca bazı teknelerin motorlarının çalışamaz hale getirildiği ve yolcuların açık denizde bırakıldığı yönünde iddialar da yer alıyor.



SUMUD FİLOSU NEREDE?

Küresel Sumud Filosu’nun saldırı sırasında Girit Adası açıklarında, Yunan kara sularına birkaç mil mesafedeki uluslararası sularda bulunduğu belirtiliyor. Gazze’ye yaklaşık 600 deniz mili uzaklıkta ilerleyen filonun bir kısmının müdahale sonrası Yunan kara sularına yöneldiği, bazı teknelerin ise açık denizde seyrine devam ettiği aktarıldı.

Filoda farklı ülkelerden yüzlerce aktivistin yer aldığı ve gelişmelerin yakından takip edildiği bildirildi.

