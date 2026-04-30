Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail donanması uluslararası sularda saldırdı. Saldırı haberleri ardından en çok merak edilen konulardan biri Filo'da yer alan Türkler oldu. Alıkonulan 18 Türk aktivistin kimlikleri açıklandı. Peki, Sumud Filosu nerede? İçerisinde kimler var?

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Global Sumud Filosu'nun Bahar misyonu, Girit adası batısında Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait olduğu belirtilen savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. ​​​​​​​Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sularda filoya saldırısına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kıyılarından yüzlerce mil uzakta Küresel Sumud Filosu teknelerini “ele geçirdiği, iletişimi engellediği, sivilleri kaçırdığı ve uluslararası sularda kanunsuz bir emsal oluşturduğu” belirtildi. İsrail'in müdahalesinin “tehlikeli ve emsalsiz bir tırmanışa” işaret ettiği aktarılan açıklamada, "Akdeniz'in ortasında, Gazze'den 600 mil uzakta, dünyanın gözü önünde sivillerin kaçırıldığı" vurgulandı.



Sumud Filosu nerede? İçerisinde kimler var? Alıkonulan 18 Türk aktivistin kimlikleri açıklandı

SUMUD FİLOSU'NDA ALIKONULAN TÜRKLER

Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin yaptığı bilgilendirmeye göre, dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında filoyu kuşatarak başlattığı saldırıda 170'ten fazla aktivist alıkonuldu.

Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 18 Türk vatandaşının ismi ve teknelerinin bilgileri şu şekilde:​​​​​​​

Mustafa Enes Topal (Saf Saf), Muhammed Özdem (Saf Saf), Ali Deniz (Esplai), Yunus Kava (Esplai), Şahin Yaslık (Saf Saf), Mustafa Arslan (Saf Saf), Abdulselam Demir (Freia), Nevzat Öylek (Esplai), Nevzat Güzel (Freia), Halil Erdoğmuş (Esplai), Abdüllatif Faslı (Freia), Hüseyin Şuayb Ordu (Saf Saf), Mahmut Akay (Saf Saf), Görkem Duru (Ghea), Mehmet Atlı (Ghea), Mükremin Köse (Freia), Ramazan Tekdemir (Freia), Mahmut Çağatay Yavuz (Eros 1).​​​​​​​

GİRİT ADASI NEREDE?

Girit, Yunanistan'ın en büyük, Akdeniz'in beşinci büyük adasıdır. Ege Denizi'nin güneyinde yer alır. Girit Yunanistan'ın 13 idari bölgesinden biridir. Yunanistan'ın en büyük, Doğu Akdeniz'in Kıbrıs'tan sonra ikinci büyük, Akdeniz'in beşinci büyük adasıdır. Girit, Ege Denizi'nin güney sınırlarını belirler ve yüzölçümü 8.450 km²'dir. 2020 itibarıyla nüfusu 636.504'dir. Adanın uzunluğu 260 km olup, genişliği ise Diyon burnu ile Litinon burnu arasındaki 60 km'lik en geniş mesafeden, doğu ucundaki Yerapetre kıstağında sadece 12 km'lik bir mesafe arasında değişmektedir. Girintili çıkıntılı sahil şeridinin toplam uzunluğu 1,000 km'ye ulaşmaktadır. Yunanistan anakarasının yaklaşık 160 km güneyinde yer alır.

Haberle İlgili Daha Fazlası