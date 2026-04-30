ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te NASA’nın Artemis II ekibini ağırladı. Toplantıya katılan NASA Direktörü Isaacman da Trump’ın esprilerinin odağı haline geldi.

"SORUYU O GÜZEL KULAKLARINLA DUYDUN MU?" Bir gazetecinin NASA genel merkezinin Washington D.C.’den başka eyaletlere taşınıp taşınmayacağına ilişkin sorusunu ilk anda duyamayan Trump, soruyu tekrarlattı. Ardından cevabı Isaacman’ın vermesinin daha uygun olacağını belirterek, “Bu soruyu o güzel kulaklarınla duydun mu? Onun harika bir işitme yeteneği var” ifadelerini kullandı.

Trump’ın bu sözleri üzerine kameralar Isaacman’a dönerken, NASA Direktörü gergin bir gülümsemeyle soruya “Bu biraz meslek sırrı” diyerek cevap verdi.

Mirror’un aktardığına göre, Oval Ofis’te yaşanan gergin anların ardından konu kısa sürede değiştirildi, görüşmede uzay çalışmaları ve projeler gündeme geldi.

"ASTRONOT OLMAYA UYGUNUM" ÇIKIŞI Toplantının ilerleyen dakikalarında ise Trump’tan dikkat çeken ikinci bir çıkış geldi. Fiziksel olarak astronot olmaya uygun olduğunu iddia eden ABD Başkanı, bu yönde bir görevde yer almak isteyebileceğini dile getirdi. Isaacman ise “Daha fazla roket ve fırsatımız olacak” diyerek cevap verdi.

Trump ayrıca, NASA’nın 2028’e kadar Ay’a insan gönderme hedefini ve kendi döneminde kurulan Uzay Kuvvetleri’nin önemini vurguladı.

