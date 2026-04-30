Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2025 yılına ait Yıllık İşletme Cetveli bildirim süresine ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Yıllık İşletme Cetveli uzadı mı merak edilirken yapılan resmi duyuruya göre, daha önce Nisan ayı sonuna kadar tamamlanması gereken bildirim süresi ileri bir tarihe alındı.

Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin her yıl bir önceki döneme ait faaliyet bilgilerini içeren Yıllık İşletme Cetveli’ni sisteme girmesi yasal bir zorunluluk olarak uygulanıyor. İlgili mevzuat kapsamında bu bildirimlerin her yılın ilk dört ayı içerisinde tamamlanması gerekiyor. İşletmeler, e-Devlet üzerinden erişilebilen “Sanayi Sicil İşlemleri” modülü aracılığıyla bildirimlerini elektronik ortamda gerçekleştiriyor. Peki, Yıllık İşletme Cetveli uzadı mı?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, sanayi sicil belgesine sahip işletmeleri ilgilendiren 2025 yılı Yıllık İşletme Cetveli bildirim süresi uzatıldı. Daha önce 30 Nisan 2026 tarihine kadar tamamlanması gereken bildirimler için yeni bir süre tanındı.

Bakanlık duyurusunda, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıtlı işletmelerin söz konusu bildirimlerini 8 Mayıs 2026 günü sonuna kadar yapabileceği belirtildi.

İstanbul Ticaret Odası yaptığı resmi duyuruda belirlenen süre içerisinde bildirimde bulunmayan işletmeler için idari yaptırımların devreye gireceğini hatırlattı. Mevzuat gereği yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 2026 yılı için 15.029 TL tutarında idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

