İhlas Haber Ajansı
Bursa'da facianın eşiğinden dönüldü! 5 kişilik aile hastanelik oldu
Bursa'da bir evde elektrikten çıktığı iddia edilen yangın yürekleri ağza getirdi. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Özetle DinleBursa'da facianın eşiğinden dönüldü! 5 kişilik ail...
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3. Sayfa az önce
Bursa'da bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 kişilik bir aile dumandan etkilendi.
- Yangın, Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında çıktı.
- Vatandaşlar tarafından 112 Acil Servis Hattı'na bildirilen yangına polis, sağlık ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
- Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
- Evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilendiği için hastaneye kaldırıldı.
- Yangının çıkış sebebinin elektrik kaynaklı olduğu iddia ediliyor ve araştırılıyor.
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Saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
5 KİŞİLİK AİLE HASTANELİK OLDU
Ayrıca evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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