Bursa'da bir evde elektrikten çıktığı iddia edilen yangın yürekleri ağza getirdi. Yangında dumandan etkilenen anne, baba ve 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi Nurettin Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı evin 2. katında elektrik kaynaklı çıktığı iddia edilen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Ayrıca evde bulunan anne, baba ve 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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