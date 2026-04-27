Savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin en önemli buluşmalarından biri olan SAHA Expo 2026 için hazırlıklar hız kazandı. SAHA Expo 2026 ne zaman, nerede yapılacak vatandaşlar tarafından merak edilirken sektörün önde gelen temsilcilerini bir araya getirecek organizasyon için geri sayım başladı.

SAHA Expo 2026'da 120’den fazla ülkeden 1.500’ün üzerinde katılımcının yer alması bekleniyor. 100 bin metrekareyi aşan geniş bir alanda düzenlenecek fuar, savunma ve havacılık sektöründeki en yeni ürün ve teknolojilere sahne olacak. Kara, deniz, hava ve uzay sistemlerinin yanı sıra insansız teknolojiler ve ileri mühendislik çözümleri de ziyaretçilere sunulacak. Peki, SAHA Expo 2026 ne zaman, nerede yapılacak?

SAHA Expo 2026 ne zaman, nerede yapılacak? Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı için geri sayım başladı!



SAHA EXPO 2026 NE ZAMAN?

Savunma, havacılık ve uzay sanayisinin en önemli organizasyonları arasında yer alan SAHA Expo 2026’nın tarihleri netleşti. Uluslararası katılımla gerçekleştirilecek SAHA Expo 2026 fuarı 5 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 9 Mayıs 2026’ya kadar devam edecek. Beş gün sürecek etkinlik boyunca sektörün önde gelen temsilcileri bir araya gelerek yeni teknolojileri tanıtacak ve iş birlikleri için temaslarda bulunacak.

SAHA EXPO 2026 NEREDE YAPILACAK?

SAHA Expo 2026 İstanbul’da düzenlenecek. Büyük organizasyona İstanbul Fuar Merkezi ev sahipliği yapacak.

Etkinlik süresince savunma ve havacılık alanındaki yenilikler, farklı salonlarda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

İstanbul Fuar Merkezi adres:

Yeşilköy, Atatürk Cd. No: 5/5, 34149 Bakırköy/İstanbul, TÜRKİYE

