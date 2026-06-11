Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tesla, Togg, BYD, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Volvo ve daha birçok markanın satışta bulunan elektrikli modelleri, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunuyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil hangisi? İşte Türkiye'de satışta olan tüm elektrikli otomobillerin güncel fiyatları.
Elektrikli otomobiller günümüzün en önemli ulaşım çözümlerinden biri haline geldi. Artan yakıt maliyetleri, düşük kullanım giderleri ve gelişen batarya teknolojileri sayesinde elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye'de de hızla artıyor.
Son birkaç yıl içerisinde pazara giriş yapan yeni markalar ve modeller, tüketicilere çok daha geniş bir seçenek yelpazesi sunmaya başladı. Şehir içi kullanım odaklı kompakt modellerden premium SUV'lara, performans odaklı spor otomobillerden aile kullanımına uygun geniş hacimli araçlara kadar birçok alternatif bulunuyor.
Türkiye'de elektrikli otomobil pazarı her geçen gün büyümeye devam ediyor. Tesla, Togg, BYD, Kia, Hyundai, Mercedes-Benz, BMW, Volvo ve daha birçok markanın satışta bulunan elektrikli modelleri, farklı bütçelere hitap eden seçenekler sunuyor. Peki Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobil hangisi? İşte Türkiye'de satışta olan tüm elektrikli otomobillerin güncel fiyatları.
AUDİ
Audi A6 Avant e-tron
8.121.061 TL
Audi A6 Avant e-tron performance
9.384.393 TL
Audi A6 Avant e-tron quattro
9.792.003 TL
Audi A6 Sportback e-tron
7.946.971 TL
Audi A6 Sportback e-tron performance
9.210.303 TL
Audi A6 Sportback e-tron quattro
9.618.123 TL
Audi Q4 40 e-tron
4.604.572 TL
Audi Q4 45 e-tron
5.717.317 TL
Audi Q4 55 e-tron quattro
6.152.281 TL
Audi Q4 Sportback 40 e-tron
4.762.300 TL
Audi Q4 Sportback 45 e-tron
5.895.607 TL
Audi Q4 Sportback 55 e-tron quattro
6.330.361 TL
Audi Q6 SUV e-tron quattro
9.093.459 TL
Audi Q6 Sportback e-tron quattro
9.326.559 TL
Audi e-tron GT quattro
11.781.186 TL
Audi RS e-tron GT performance quattro
16.916.736 TL
Audi RS e-tron GT quattro
15.567.066 TL
Audi S e-tron GT
13.309.902 TL
BMW
BMW i4 eDrive40 Sport Line
5.430.800 TL
BMW i4 eDrive40 M Sport
6.032.400 TL
BMW i4 eDrive40 Edition M Sport
6.643.800 TL
BMW i5 eDrive40 M Sport
7.168.200 TL
BMW i5 eDrive40 Edition M Sport
7.614.200 TL
BMW i5 xDrive40 M Sport
7.997.000 TL
BMW i5 xDrive40 Edition M Sport
8.412.700 TL
BMW i5 xDrive40 Touring M Sport
8.159.300 TL
BMW i5 xDrive40 Touring Edition M Sport
8.575.300 TL
BMW i5 M60 xDrive M
9.840.100 TL
BMW i7 xDrive60 Pure Excellence
14.188.000 TL
BMW i7 xDrive60 M Excellence
14.709.200 TL
BMW i7 M70 M
15.799.000 TL
BMW iX1 eDrive20 Sport Line
4.064.300 TL
BMW iX1 eDrive20 X-Line
4.278.000 TL
BMW iX1 eDrive20 M Sport
4.438.300 TL
BMW iX2 eDrive20 M Sport
4.498.600 TL
Yeni BMW iX3 50 xDrive M Sport
6.538.400 TL
Yeni BMW iX xDrive60 M Sport
10.343.600 TL
Yeni BMW iX M70 xDrive M
11.095.800 TL
BYD
BYD SEAL 390 kW AWD Excellence
4.077.000 TL
BYD SEALION 7 390kW AWD Excellence
4.190.000 TL
BYD HAN 380 kW AWD Executive
4.573.000 TL
BYD TANG 380 kW AWD Flagship
5.418.000 TL
CİTROEN
Citroen Ami 6 kW
555.000 TL
Citroen Ami 6 kW Yeni Ami Dark Side
570.000 TL
Citroen e-C3 83 kW Plus
1.420.000 TL
Citroen e-C3 83 kW Max
1.470.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Standart menzil
1.760.000 TL
Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max Uzun menzil
1.900.000 TL
Citroen e-C4 X 115 kW Max
2.100.000 TL
Citroen e-C4 115 kW Max
2.100.000 TL
Citroen e-C5 Aircross 115 kW Plus
2.430.000 TL
FİAT
Fiat Grande Panda La Prima 44 kWh
1.440.000 TL
Fiat 600 BEV La Prima 54 kWh (2025 MY)
1.834.900 TL
Fiat TOPOLİNO 6 kW/8 HP - 5.5kWh
594.900 TL
Fiat TOPOLİNO PLUS 6 kW/8 HP - 5.5kWh
619.900 TL
Fiat 500e Cabrio La Prima 87 kW - 42kWh (2025 MY)
2.149.900 TL
FORD
Ford Puma GEN-E Premium
2.158.700 TL
HYUNDAİ
Hyundai Inster Dynamic 71.1 kW (2025 MY)
1.550.000 TL
Hyundai Inster Advance 84.5 kW (2025 MY)
1.790.000 TL
Hyundai Inster Cross Advance 84.5 kW (2025 MY)
1.840.000 TL
Hyundai Kona Advance 99 kW (2025 MY)
2.280.000 TL
Hyundai Ioniq 5 Advance 160 kW 4x2
3.490.000 TL
Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 125 kW 4x2
2.484.602 TL
Hyundai Ioniq 5 N 448 kW 4x4 (2025 MY)
5.800.000 TL
Hyundai Ioniq 6 Advance 111 kW 4x2 (2025 MY)
2.374.000 TL
Hyundai Ioniq 9 Progressive 160 kW 4X2
5.810.000 TL
Hyundai Ioniq 9 Calligraphy 226,1 kW 4X4
6.960.000 TL
JEEP
Jeep Avenger Summit 115kW
2.356.000 TL
KGM
KGM Musso EV 4x2(2025 MY)
2.460.853 TL
KGM Torres EVX 4x2
2.442.439 TL
KİA
Kia Niro EV - 150 kW Otomatik
2.099.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Elegance Long Range
2.485.000 TL
Kia EV3 - 150 kW Prestige Standard Range
2.485.000 TL
Kia EV3 - 150 kW GT-Line Long Range
3.760.000 TL
Kia EV6 - 125 kW Elegance Standard Range
3.760.000 TL
Kia EV9 - 149 kW Prestige
6.290.000 TL
Kia EV9 - 283 kW GT-Line
7.620.000 TL
Kia EV9 - 283 kW GT-Line - 7 koltuk
7.620.000 TL
MERCEDES BENZ
Mercedes Benz CLA 200+ AMG 218 bg
4.191.000 TL
Mercedes Benz EQE 280 AMG 218 bg
5.930.500 TL
Mercedes Benz EQE 350 4MATIC AMG 320 bg
6.775.500 TL
Mercedes Benz EQS 450 4MATIC Inspiration 360 bg
10.108.500 TL
Mercedes Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition 544 bg
11.829.500 TL
Mercedes Benz EQA 250+ Night Edition 190 bg
4.345.000 TL
Mercedes Benz GLB 200+ AMG 218 bg
4.350.000 TL
Mercedes Benz GLC 400 4MATIC 489 bg
6.950.000 TL
Mercedes Benz G 580 Heritage 587 bg
15.715.000 TL
MINI
MINI Countryman E Favoured 150 kW
2.493.300 TL
MINI Countryman E John Cooper Works 150 kW
4.250.000 TL
MINI Countryman SE All4 John Cooper Works 230 kW
5.533.200 TL
OPEL
Opel Corsa Elektrik 100 kW GS
1.800.000 TL
Opel Frontera 44 kWh Batarya GS
1.600.000 TL
Opel Frontera 54 kWh Uzun Menzil GS
2.009.000 TL
Opel Grandland 157 kW Edition
2.485.000 TL
Opel Grandland 239 kW AWD GS
3.872.000 TL
PEUGEOT
Peugeot E-208 GT 100kW
1.999.500 TL
Peugeot E-308 GT 115kW - 2025
2.381.000 TL
Peugeot E-2008 ALLURE 115kW
2.201.500 TL
Peugeot E-2008 GT 115kW
2.308.500 TL
Peugeot E-3008 Allure 157kW (210hp)
3.318.000 TL
Peugeot E-3008 GT 157kW (210hp)
3.514.500 TL
Peugeot E-5008 Allure 157kW (210hp)
3.502.000 TL
Peugeot E-5008 GT 157kW (210hp)
3.644.000 TL
PORSCHE
Porsche Macan
8.751.996 TL
Porsche Macan 4
9.115.926 TL
Porsche Macan 4S
9.909.726 TL
Porsche Macan GTS
11.166.576 TL
Porsche Macan Turbo
12.324.096 TL
Porsche Taycan
13.955.796 TL
Taycan Black Edıtıon
16.282.176 TL
Porsche Taycan 4
14.496.126 TL
Taycan 4 Black Edıtıon
16.877.526 TL
Porsche Taycan 4S
16.524.726 TL
Taycan 4S Black Edıtıon
18.564.246 TL
Porsche Taycan GTS
18.564.246 TL
Porsche Taycan Turbo
21.761.496 TL
Porsche Taycan Turbo S
25.664.346 TL
Porsche Taycan 4 Cross Turısmo
14.617.296 TL
Porsche Taycan 4S Cross Turısmo
16.447.446 TL
Porsche Taycan Turbo Cross Turısmo
21.926.976 TL
Porsche Taycan Turbo S Cross Turısmo
25.840.746 TL
Porsche Cayenne Electric
20.727.113 TL
Porsche Cayenne S Electric
24.324.100 TL
Porsche Cayenne Turbo Electric
28.376.452 TL
Porsche Cayenne Coupe Electric
21.634.505 TL
Porsche Cayenne S Coupe Electric
25.433.092 TL
Porsche Cayenne TurboCoupe Electric
29.081.860 TL
RENAULT
Renault R5 E-Tech Techno EV40 120hp (2025 MY)
1.886.000 TL
Renault R5 E-Tech Techno EV52 150hp
2.101.000 TL
Renualt Megane E-Tech Techno EV60 220 hp
2.386.000 TL
Renualt Megane E-Tech Esprit Alpine EV60 220 hp
2.486.000 TL
Renualt Scenic E-Tech Esprit Alpine EV87 220 hp
3.490.000 TL
SKODA
Skoda Elroq 60 e-Prestige 204 PS
2.349.900 TL
Skoda Enyaq Coupe 60 e-Sportline 204 PS
3.654.800 TL
Skoda Enyaq Coupe e-RS 340 PS 4x4
5.349.900 TL
Skoda Enyaq 60 e-Prestige 204 PS
3.562.300 TL
TESLA
Tesla Model Y Arkadan çekiş
2.474.985 TL
Tesla Model Y Long Range Arkadan çekiş
3.534.000 TL
Tesla Model Y Long Range Dört Çeker
4.200.000 TL
Tesla Model Y Performance Dört Çeker
4.456.500 TL
TOGG
Togg T10F V1 RWD Standart Menzil
1.884.980 TL
Togg T10F V1 RWD Uzun Menzil
2.195.600 TL
Togg T10F V2 RWD Uzun Menzil
2.370.930 TL
Togg T10F V2 4More
3.217.857 TL
Togg T10X V1 RWD Standart Menzil
1.869.048 TL
Togg T10X V1 RWD Uzun Menzil
2.179.668 TL
Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil
2.371.000 TL
Togg T10X V2 4More
3.218.057 TL
VOLKSWAGEN
VW ID.4 125 kW 170 PS Otomatik Pure (2025 MY)
3.126.000 TL
VW ID.7 210 kW 286 PS Otomatik Pro S (2025 MY)
4.415.150 TL
VOLVO
Volvo EX30, Single Motor Extended Range, Ultra
2.436.910 TL
Volvo EX30, Twin Motor, Ultra
3.619.314 TL
Volvo EX30 Cross Country, Twin Motor Performance, Ultra
3.758.544 TL
Volvo EX40, Single Motor Extended Range, Ultra
4.317.300 TL
Volvo EX40 Black Edition, Single Motor Extended Range, Ultra