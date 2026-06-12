Diyarbakır'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni çuval içinde derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin 15 kişinin yargılandığı dava 1 Ekim'e ertelendi.

“Suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan 3'ü çocuk 15 kişinin yargılandığı davanın yeni tarihi, avukatların mazeret bildirmesiyle Diyarbakır 17'nci Asliye Ceza Mahkemesince 1 Ekim olarak belirlendi.

8 yaşındaki Narin Güran, Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolmuş, cansız bedeni 18 gün sonra bulunmuştu. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, cinayete ilişkin tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onamıştı.

Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 ay hapis cezası ise "nitelikli kasten öldürme suçuna yardım" kapsamında değerlendirilmesiyle yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası almıştı.

Bahtiyar’a ‘nitelikli kasten öldürmeye yardım’ suçundan verilen 17 yıl hapis cezasının gerekçesi şöyle açıklanmıştı:

Nevzat Bahtiyar, mahkemedeki ifadesinde şunları söylemişti:

Olay günü sabah 6.30’da Çarıklı’ya gittim, öğlen vaktinde eve geldim. Eşim ‘Suyumuz akmıyor’ dedi, ben de Salim Güran’ı aradım. Saat 3 gibiydi, sadece suyu konuştuk. Daha sonra Salim Güran beni çağırdı. Yukarı çıktığımda cesedi gördüm. Bana ‘Bu cesedi götüreceksin’ dedi. Kabul etmedim, silah çekti; beni ve oğlumu tehdit etti. Mecbur kalıp cesedi götürdüm. Salim Güran gelip cesedi parça parça yapıp yok etmemi istedi. Ben bunu yapmadım. Eğer yapsaydım o ceset bulunmazdı, ben de burada yargılanmazdım.