Türkiye’nin sanayi ve savunma alanındaki büyümesini rakamlarla ortaya koyan Bakan Kacır, ihracat ve üretimdeki artışa dikkat çekerek, savunma sanayisinde gelecek 20 yılı planladıklarını ve Türkiye’nin küresel savunma sanayi liginde üst sıralara yükseldiğini vurguladı.

ÖNDER ÇELİK / SAKARYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin (UEZ) ikinci gün açılışında konuştu. Türkiye’nin 2002’de sadece 41 milyar dolar imalat sanayi katma değeri üretebildiğini söyleyen Kacır “Geçtiğimiz yıl Türk sanayisi 246 milyar dolar katma değer oluşturdu. Dünyanın hızıyla gitmiş olsaydık ancak 123 milyar dolar olacaktı. Askerî insansız hava aracı pazarının küresel düzeyde üçte ikisi Türk firmalarının elinde. Güneş paneli üretiminde, beyaz eşya üretiminde, ticari araç üretiminde Avrupa’nın en büyük üretim ülkesi Türkiye” dedi.

Savunma sanayi alanında Türkiye’nin önemli bir seviyeye geldiğini belirten Kacır, şu değerlendirmeyi yaptı: 23 yıl öncesine döndüğümüzde Türkiye’de tüm savunma ve havacılık sektörümüzün yılda 1 milyar dolarlık bir ekonomik büyüklük taşıdığını görürken, şimdi yılda 20 milyar doların üzerinde bir satış geliri elde ediyor. İhracatımız 248 milyon dolardan 10 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye savunma ve havacılık ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldi. 150 milyar dolara yakın bir sözleşme büyüklüğüyle aslında gelecek 20 yılı hedefleyen bir perspektifle Türkiye’nin savunma ve havacılık sektörü büyümesini sürdürüyor.

KENDİMİZ GELİŞTİRDİK

Bu başarıların altın tepside sunulmadığını söyleyen Kacır “Biz çoğu zaman savunma sanayinde ‘dost’larımızdan beklediğimiz desteği görmedik. Bırakınız destek görmeyi, parasını ödediğimiz teknolojileri çoğu zaman yine ‘dost’larımız bizden esirgedi. Biz bütün alt sistemleri, çekirdek teknolojilerine kadar çoğu zaman kendi imkânlarımızla geliştirmek zorunda kaldık. Ama nihayetinde bize öyle bir kabiliyet kazandırdı ki şimdi Türkiye savunma sanayisinde dünyada harp paradigmasını değiştiren ilk 5 ülke arasına girmiş oldu” ifadelerini kullandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası