Gülistan Doku soruşturmasında flaş gelişme! Anne ve babasından DNA örnekleri alındı
Gülistan doku soruşturmasında genç kızı anne ve babasından tırnak, saç ve doku örnekleri alındı.
Tunceli'de 5 Ocak 2020'den itibaren haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili soruşturmada eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
SONEL'İN ARABASI İNCELENİYOR
Soruşturma dosyasının kilit ismi Mustafa Türkay Sonel’in Gülistan’ın görüldüğü son konumdaki noktadan arabasıyla geçtiği, o gece araba değiştirdiği belirlenmişti.
ANNE BABASINDAN DNA ALINDI
Gülistan’a ne olduğuna dair sır düğümü yavaş yavaş çözülürken soruşturmada yeni bir gelişme daha yaşandı. HaberTürk'te yer alan habere göre, Doku’nun annesi Bedriye Doku ve Halit Doku’dan tırnak, saç ve doku örnekleri alındı. Aileden alınan DNA ve doku bulguları, Mustafa Türkay Sonel'in aracından alınan izlerle eşleştirilecek.
NE OLMUŞTU?
Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak 2020'den itibaren haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan Tunceli'ye gelerek 6 Ocak 2020'de emniyete kayıp başvurusunda bulunmuştu. 21 yaşındaki genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, arama çalışması başlatmış ancak bir sonuç elde edilememişti.
Aradan geçen sürenin ardından Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel ve oğlu Mustafa Türkay Sonel’in de aralarında olduğu 12 şüpheli tutuklanmıştı.
ESKİ VALİ VE OĞLU TUTUKLU
"Kasten öldürme" suçundan tutuklanan Mustafa Türkay Sonel, “Gülistan Doku’yu şahsen tanımıyorum, kendisiyle hiçbir yerde görüşmedim, hiçbir iletişimim olmadı ve sosyal medya hesaplarından herhangi bir veri silmedim. İddia edilen tecavüz olayıyla hiçbir ilgim ve bilgim yoktur" diyerek suçlamaları reddetmişti.
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel ise ifadesinde oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kendisi hakkındaki iddiaları reddederek "Karıncayı dahi incitmez. Çok vicdanlı bir çocuktur. Kuşlarıma kim bakacak diye beni aradı” demişti.