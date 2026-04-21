Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı. Oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kendisi hakkındaki iddiaları reddeden Sonel, "Karıncayı dahi incitmez. Çok vicdanlı bir çocuktur. Kuşlarıma kim bakacak diye beni aradı” şeklinde ifade verdi. Sonel, sim kartı Şükrü Eroğlu aracılığıyla Gökhan Ertok’a gönderdiğini ise kabul etti.

Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel, savcılık ifadesinin ardından tutukladı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde 3 günlük sorgusunun ardında sabah saatlerinde Erzurum Adliyesine getirilen Tuncay Sonel'in yaklaşık 8 saat süren savcılık ifadesi saat 17.04'te tamamlandı. Sonel, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Savcılık ifadesi ortaya çıkan Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel ile kendisi hakkındaki iddiaları reddetti.

SIM KART İDDİALARINI KABUL ETTİ

Gülistan Doku’ya ait sim kartın resmi soruşturma makamları yerine Ankara’daki Gökhan Ertok’a gönderilmesi sorulan Sonel, "kayıp kıza ulaşmak”, “son sinyali tespit etmek” ve “bir an önce sonuç almak” için kartı gönderdiğini öne sürdü.

Sonel, savcının “Aca Bilişim” isimli şirkete para gönderip göndermediğine ve Tunceli Valiliği’nin sosyal medya hesaplarını kimlerin yönettiğine ilişkin soru üzerine şu cevabı verdi:

PARA TRANSFERLERİ: “HARÇLIK GÖNDERDİM”

“Aca Bilişim şirketine herhangi bir ücret göndermedim. Bununla ilgili bilgim yoktur. Ne valilik ne de kayyumluk yaptığım belediyede böyle bir ödeme söz konusu olmamıştır. Mehmet Aca’nın sahibi olduğu şirketin valiliğin sosyal medya hesaplarının yönetiminde herhangi bir yetkisi yoktu. Benzer şekilde belediyenin de böyle bir işi yoktu. Ancak Gökhan’a zaman zaman yukarıda bahsettiğim gibi kayyum olduğumuz için sosyal medya üzerinden gelen tehditlerle alakalı birkaç fikir danıştığımız olmuştur. Aynı zamanda Gökhan, sosyal medya üzerinden takipçi yüklemesi gibi herhangi bir şey yapmadım. Bu yönde bir talebim olmadı. Valiliğin sosyal medya hesabı valilik bünyesinde yapılıyordu. Yani Basın Müdürlüğü bünyesinde işlemleri gerçekleştiriyorduk. Bunun için herhangi bir yere ücret ödemedik.”

Şükrü Eroğlu tarafından gönderilen 7 Şubat 2020 tarihinde 5.000 TL, 17 Mart 2020 tarihinde 5.000 TL ve 5 Kasım 2021 tarihinde 20.000 TL’ye ilişkin soruya ise Sonel şu cevabı verdi:

“Bu para gönderimleri normal gönderimlerdir. Harçlık niyetine zaman zaman gönderiyorduk. Gökhan’ın da talep ettiği oluyordu. Kendi şahsi hesabımdan gönderiyordum. Gökhan’ın teknik olarak bir şeye ihtiyacı varsa istediğinde gönderiyordum.”

HAMİLELİK TEST KAYDI İDDİALARI

Sabah'ın haberine göre; Gülistan Doku'ya ait 31 Aralık 2019 tarihli hastane giriş kaydının silinmesi ile ilgili Sonel, ne başhekimle ne de başka biriyle bu konuda görüştüğünü, hamilelik kaydı iddialarını yalnızca "halk arasında konuşulan söylentiler" olarak bildiğini söyledi.

NEDEN SÜREKLİ BARAJ ETRAFI ARANDI?

Gülistan Doku'nun sürekli baraj etrafında arandığı ile ilgili soruya ailenin ısrarı nedeniyle sürdürüldüğünü savundu. 06 SNL 10 plakalı siyah BMW marka aracın Elazığ'daki bir araç yıkama merkezinde suç delillerinin yok edilmesi amacıyla detaylı temizliğe sokulduğu iddiası üzerine Sonel, aracın eşinin memleketi Elazığ'a gidip gelebileceğini, normal yıkama yaptırılmış olabileceğini söyledi.

OĞLUNU SKANDAL SÖZLERLE SAVUNDU

Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel hakkındaki Gülistan Doku ile ilişkisi olduğu, hamilelik iddiası bulunduğu, olay günü bölgede bulunduğu, silah taşıdığı sorularına ise reddederek, oğlundan "zerre kadar şüphe duymadığını" söyledi. Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku'yu tanımadığını, liseyi bitirmiş ve üniversite sınavına hazırlanan bir genç olduğunu, aleyhindeki bütün anlatımların "kurgu" ve "iftira" olduğunu savundu. Sonel, "karıncayı dahi incitmez", "çok vicdanlı bir çocuktur" ve "kuşlarına kim bakacak diye beni aradı" sözleriyle savunma yaptı.

KAMERA KAYITLARI VE HARD DİSK İDDİALARI

Savcılık, bazı kamera noktalarındaki cihazların neden değiştirildiğini, neden kayıtların alınmadığını ve bazı resmi tutanaklarla teknik incelemeler arasındaki çelişkileri Sonel’e sordu.

Özellikle köprüyü gören bir kameranın aktif olduğuna dair tespitlere rağmen daha önce arızalı gösterildiği iddiaları yöneltildi.

Sonel, bu konularda bilgisinin olmadığını, muhatabın emniyet birimleri olduğunu söyledi.

CANSIZ BEDENİN TEŞHİSİ VE İNTİHAR ALGISI SORULARI

Savcılık ayrıca bir kadın cesedinin bulunmasının ardından olay yerine gidip cesede bakarak “Gülistan değil” dediği yönündeki iddiayı da Sonel’e sordu.

Sonel, olay yerine gittiklerini ancak oradaki genel kanaatin cesedin başka bir kişiye ait olduğu yönünde oluştuğunu söyledi.

Dosyada Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından olayın sürekli baraj ve intihar ekseninde tutulduğu yönündeki iddialar da sorguda yer aldı. Sonel bu suçlamayı reddetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası