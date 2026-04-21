Tunceli’de sırra kadem basan, 7 yıl sonra yeni gözaltılar ile sır perdesinin yeniden aralanmaya başladığı Gülistan Doku soruşturmasında bir yeni gelişme daha yaşandı. Daha önce ABD’de olduğu tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

ABD'YE GİTMİŞ

Gülistan Doku soruşturmasında gizli tanık iddiaları ve gözaltılar sonrasında, Eskiİ Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel ile Uğurcan Açıkgöz'ün yakın arkadaşı şüpheli Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı. Altaş'ın Mayıs 2022'den beri ABD'de bulunduğu ve o tarihten bu yana Türkiye'ye dönmediği öğrenilmişti.

Gülistan Doku

KIRMIZI BÜLTEN RESMEN ÇIKTI

Adalet Bakanlığı, Altaş'ın geçici tutuklanması ve kırmızı bültenle aranması için resmi süreci başlatmıştı. Altaş'ın iade dosyasının hem ABD makamlarına iletilmek hem de Interpol Genel Sekreterliği tarafından kırmızı bülten yayımlanmasını sağlamak üzere ilgili bakanlıklara bildirildiği öğrenilmişti. Altaş hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.

AĞABEYİ, VALİNİN OĞLUNU İŞARET ETMİŞTİ

Öte yandan firari Umut Altaş'ın ağabeyi Silar Altaş'ın ifadesindeki detaylar dikkat çekmişti. Altaş, eski Tunceli Valisinin oğlunu işaret ederek şunları anlatmıştı:

Anlattığına göre Türkay, ‘Kız hamile kaldı, ben de kafasına sıktım' demiş. Bu ‘kafasına sıktım' ifadesini birkaç kez tekrar etti. Büyük ihtimalle tek bir mermi sıkmış. Bu kızın Gülistan olma ihtimali nedir diye sorarsanız, bence yüzde yüz. Eğer kardeşimin bu işte en ufak bir dahli varsa, o da ortaya çıksın. Ona çok kızdım. ‘Sen ne yaptın Umut, öldürdün mü?' dedim. O da bana ‘Abi, bana bunu anlattı. Ben korktum. Birini öldürmüş bir adamdan korktum. O yüzden sesimi çıkaramadım’ dedi.

Eski Tunceli Valisi’nin oğlu Mustafa Türkay Sonel’

