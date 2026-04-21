ŞOK Market’in 22-28 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın kampanyasında teknoloji ürünlerinden gıdaya, temizlik malzemelerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi ŞOK marketlerde olacak.

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026 kataloğunda büyük fırsatlar! PlayStation 5, iPhone 17, Samsung Galaxy S25 Ultra ve çift kameralı drone gibi ürünler öne çıkarken, uygun fiyatlı temel ihtiyaç ürünleri de raflarda yerini alacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyatları...

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!

ŞOK AKTÜEL 22-28 NİSAN 2026 KATALOĞU

Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g - 189 TL

Siyah Ayçekirdeği 400 g - 42,90 TL

Dalından Kuru Üzüm 500 g - 84,90 TL

Thai Chili Yer Fıstığı 100 g - 49,90 TL

Pepsi Limon Aromalı Kola 1 L - 32,90 TL

Pepsi Limon Aromalı Kola 330 ml - 44,90 TL

Uludağ Gazoz 2,5 L - 69,90 TL

Cafe Crown Türk Kahvesi 100 g - 64,90 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!



Nesquik 375 g - 139 TL

Piliç Dilimli Salam 60 g - 15 TL

Carte D’or Dondurma 850 ml - 229 TL

Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml - 185 TL

Uno Çikolatalı Kruvasan 240 g - 89,90 TL

Superfresh Pizza 780 g - 264 TL

Lio Siyah Zeytin 1 kg - 139 TL

Eti Lifalif Yulaf 500 g - 69,90 TL

Közlenmiş Biber 680 g - 79,90 TL

Domates Rendesi 700 g - 34,90 TL

Dr. Oetker Puding 196 g - 43,90 TL

Arbella Makarna 350 g - 19,90 TL

Sırma Churchill 250 ml - 24,90 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!



Nescafe Gold 10’lu - 125 TL

Mis Süzme Yoğurt 900 g - 119 TL

Mis Beyaz Peynir 750 g - 159 TL

Mis Olgunlaştırılmış Peynir 525 g - 209 TL

Mis Labne 200 g - 46,90 TL

Mis Tost Peyniri 500 g - 179 TL

Cipso Tube Cips 160 g - 79,90 TL

Aspiliç Salam 1000 g - 85 TL

İnci Taze Fasulye 450 g - 129 TL

Sushida California Maki - 75 TL

Karmen Fındık Kreması 400 g - 39,90 TL

Altınbaşak Tahıl Cipsi 120 g - 39 TL

Golf Bravo Dondurma 360 ml - 268 TL

Lio Riviera Zeytinyağı 2 L - 459 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!

Kahve Dünyası Draje Çeşitleri - 89,90 TL

Tadelle Çikolata 3’lü - 89,50 TL

Karmen Gofret 200 g - 54,90 TL

Tayaş Miniyum 804 g - 149 TL

Ülker Hanımeller 150 g - 36,90 TL

Ülker Çizi 160 g - 54 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!

Bingo Matik Deterjan 10 kg - 399 TL

Peros Sıvı Deterjan 3 L - 179 TL

Duru Granül Sabun 1000 g - 172 TL

Dove Sabun - 75 TL

Colgate Çocuk Diş Macunu - 159 TL

Dalin Tarama Spreyi - 159 TL

Agiva Saç Köpüğü - 129 TL

Agiva Fön Sütü - 99 TL

Hello Kitty Parfüm - 189 TL

Sparx Bulaşık Deterjanı - 69 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!

Oyuncak Araba - 115 TL

Havalı Top Atar - 349 TL

Işın Kılıcı - 699 TL

Uzaktan Kumandalı Araç - 899 TL

Paten - 1.290 TL

Titan Akülü Araba - 8.990 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!

Bluetooth Hoparlör - 599 TL

Powerbank 20.000 mAh - 499 TL

Masa Lambası - 599 TL

Drone F60 - 1.799 TL

PlayStation 5 - 32.999 TL

DualSense Kol - 4.399 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra - 75.999 TL

iPhone 17 256 GB - 75.499 TL

Xiaomi Redmi 15C - 9.499 TL

Grundig 50’’ TV - 23.999 TL

Grundig 65’’ TV - 42.999 TL

Grundig 75’’ TV - 46.999 TL

Galaxy Tab A11+ - 7.899 TL

ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Markette!



Akıllı Çocuk Saati MT46X - 5.499 TL

Akıllı Çocuk Saati MT42X - 5.999 TL

Akıllı Çocuk Saati MT40X - 4.999 TL

Segway Ninebot Scooter - 10.899 TL

