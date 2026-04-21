ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026! iPhone 17, akıllı saat, Playstation 5, drone, Samsung tablet ŞOK Market'te!
ŞOK Market’in 22-28 Nisan 2026 tarihleri arasında geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu haftanın kampanyasında teknoloji ürünlerinden gıdaya, temizlik malzemelerinden oyuncaklara kadar geniş bir ürün yelpazesi ŞOK marketlerde olacak.
ŞOK aktüel 22-28 Nisan 2026 kataloğunda büyük fırsatlar! PlayStation 5, iPhone 17, Samsung Galaxy S25 Ultra ve çift kameralı drone gibi ürünler öne çıkarken, uygun fiyatlı temel ihtiyaç ürünleri de raflarda yerini alacak. İşte, ŞOK aktüel ürünler ve fiyatları...
ŞOK AKTÜEL 22-28 NİSAN 2026 KATALOĞU
Anadolu Mutfağı Baldo Pirinç 2500 g - 189 TL
Siyah Ayçekirdeği 400 g - 42,90 TL
Dalından Kuru Üzüm 500 g - 84,90 TL
Thai Chili Yer Fıstığı 100 g - 49,90 TL
Pepsi Limon Aromalı Kola 1 L - 32,90 TL
Pepsi Limon Aromalı Kola 330 ml - 44,90 TL
Uludağ Gazoz 2,5 L - 69,90 TL
Cafe Crown Türk Kahvesi 100 g - 64,90 TL
Nesquik 375 g - 139 TL
Piliç Dilimli Salam 60 g - 15 TL
Carte D’or Dondurma 850 ml - 229 TL
Algida Maraş Usulü Dondurma 500 ml - 185 TL
Uno Çikolatalı Kruvasan 240 g - 89,90 TL
Superfresh Pizza 780 g - 264 TL
Lio Siyah Zeytin 1 kg - 139 TL
Eti Lifalif Yulaf 500 g - 69,90 TL
Közlenmiş Biber 680 g - 79,90 TL
Domates Rendesi 700 g - 34,90 TL
Dr. Oetker Puding 196 g - 43,90 TL
Arbella Makarna 350 g - 19,90 TL
Sırma Churchill 250 ml - 24,90 TL
Nescafe Gold 10’lu - 125 TL
Mis Süzme Yoğurt 900 g - 119 TL
Mis Beyaz Peynir 750 g - 159 TL
Mis Olgunlaştırılmış Peynir 525 g - 209 TL
Mis Labne 200 g - 46,90 TL
Mis Tost Peyniri 500 g - 179 TL
Cipso Tube Cips 160 g - 79,90 TL
Aspiliç Salam 1000 g - 85 TL
İnci Taze Fasulye 450 g - 129 TL
Sushida California Maki - 75 TL
Karmen Fındık Kreması 400 g - 39,90 TL
Altınbaşak Tahıl Cipsi 120 g - 39 TL
Golf Bravo Dondurma 360 ml - 268 TL
Lio Riviera Zeytinyağı 2 L - 459 TL
Kahve Dünyası Draje Çeşitleri - 89,90 TL
Tadelle Çikolata 3’lü - 89,50 TL
Karmen Gofret 200 g - 54,90 TL
Tayaş Miniyum 804 g - 149 TL
Ülker Hanımeller 150 g - 36,90 TL
Ülker Çizi 160 g - 54 TL
Bingo Matik Deterjan 10 kg - 399 TL
Peros Sıvı Deterjan 3 L - 179 TL
Duru Granül Sabun 1000 g - 172 TL
Dove Sabun - 75 TL
Colgate Çocuk Diş Macunu - 159 TL
Dalin Tarama Spreyi - 159 TL
Agiva Saç Köpüğü - 129 TL
Agiva Fön Sütü - 99 TL
Hello Kitty Parfüm - 189 TL
Sparx Bulaşık Deterjanı - 69 TL
Oyuncak Araba - 115 TL
Havalı Top Atar - 349 TL
Işın Kılıcı - 699 TL
Uzaktan Kumandalı Araç - 899 TL
Paten - 1.290 TL
Titan Akülü Araba - 8.990 TL
Bluetooth Hoparlör - 599 TL
Powerbank 20.000 mAh - 499 TL
Masa Lambası - 599 TL
Drone F60 - 1.799 TL
PlayStation 5 - 32.999 TL
DualSense Kol - 4.399 TL
Samsung Galaxy S25 Ultra - 75.999 TL
iPhone 17 256 GB - 75.499 TL
Xiaomi Redmi 15C - 9.499 TL
Grundig 50’’ TV - 23.999 TL
Grundig 65’’ TV - 42.999 TL
Grundig 75’’ TV - 46.999 TL
Galaxy Tab A11+ - 7.899 TL
Akıllı Çocuk Saati MT46X - 5.499 TL
Akıllı Çocuk Saati MT42X - 5.999 TL
Akıllı Çocuk Saati MT40X - 4.999 TL
Segway Ninebot Scooter - 10.899 TL