1850’lerde çekilen ve dünyanın dört bir yanına dağılan İstanbul fotoğraflarının bir kısmı Macar arşivinde...

MURAT ÖZTEKİN- Fotoğraf makinesi keşfedildikten kısa bir müddet sonra İstanbul’da ilk fotoğraflar çekilmeye başlamıştı. 1840’lardan itibaren objektifler şehre yönelmiş, 1850’lere geldiğinde ise onlarca stüdyo açılmıştı bile.

İstanbul’un o devirde çekilmiş fotoğrafları, dünyanın çeşitli ülkelerine dağıldı. Macaristan Millî Arşivi’nde bulunan fotoğraflar ise şimdi “Festetics Ailesi’nin İstanbul Albümü” başlıklı sergiyle İstanbul’daki sanatseverlere sunuluyor.

28 Nisan’da Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi’nde kapılarını açacak olan serginin merkezinde Macaristan tarihinin önemli ailelerinden Festeticslerin elinde bulunan Abdullah Biraderler’e ait “Constantinople” (İstanbul) adlı fotoğraf albümü yer alıyor. Albümün Monako Veliaht Prensinden boşanıp II. Taszilo Festetics ile evlenen Mary Hamilton sayesinde Festeticslerin eline geçtiği düşünülüyor.

Osmanlı payitahtının nadir kareleri: 170 sene evvelinin İstanbul'u

NADİDE ALBÜMDEKİ TARİH

Macaristan Millî Arşivi’nde muhafaza edilen nadide albümde İstanbul’un önemli yerlerinin enstantaneleri bulunuyor. Topkapı Sarayı ve Ayasofya Camii’nin görüldüğü Tarihî Yarımada, Küçüksu Çeşmesi, Nuruosmaniye Camii ve sair mekânlara dair yaklaşık 170 senelik kareler yer alıyor.

Albümde fotoğrafçının adı ya da albümün oluşturulduğu tarih kaydedilmiyor. Albüm, kamuya açık bir koleksiyonda korunan ve üzerinde araştırmalar yapılan en eski Abdullah Biraderler albümleri arasında sayılıyor. Söz konusu albüm dışında Macar arşivlerinde yer alan diğer tarihî İstanbul fotoğrafları da önümüzdeki günlerde açılacak sergiyle İstanbul’a taşınıyor.

