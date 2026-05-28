İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa çevre yolunda feci kaza! Otomobil takla attı: Yaralılar var
Şanlıurfa'da kurban kesiminin ardından yola çıkan 5 kişilik ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Meydana gelen kaza sonrası araç ters dönerken, 5 kişi yaralandı.
1 dk önce
Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu üzerinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesimini tamamladıktan sonra yola çıktığı öğrenilen 5 kişilik ailenin bulunduğu otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekipler tarafından yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yol tek taraflı olarak bir süre trafiğe kapatıldı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
